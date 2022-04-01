شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قوة الفضاء الأمريكية تستخدم "التوأم الرقمى" لمحاكاة حوادث الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج قوة الفضاء الأمريكية إلى الاستعداد للكوارث، ولكن كيف يمكنها فعل ذلك عندما لا تستطيع التدرب على استخدام أقمار صناعية حقيقية في المدار؟ ومن الواضح أنها ستستخدم توأمًا رقميًا، وتقول Slingshot Aerospace إنها تطور "Digital Space Twin" الذي سيجمع بين النمذجة القائمة على الفيزياء ورسم خرائط الأجسام في الوقت الفعلي لمساعدة القوة الفضائية على محاكاة المواقف المختلفة والتخطيط للاستجابات مسبقًا، وفقا لتقرير engadged.

وسيساعد التوأم فرق المهمة على تحديد كيفية الرد على تصادم محتمل ، وعلى سبيل المثال يمكن للقوة الفضائية أيضًا استخدام المحاكاة لتصميم مجموعات أقمار صناعية أكثر أمانًا وفعالية. ونعم ، سيستخدم الفرع العسكري أيضًا البيئة الرقمية لتجهيز نفسه "لأعمال شائنة" من دول ذات نهج غير سلمي للفضاء .

وتقوم Slingshot ببناء Digital Space Twin بفضل عقد مدته 39 شهرًا بقيمة 25.2 مليون دولار، وسيساعد التمويل أيضًا Slingshot في إجراء برنامج تجريبي يجلب منصة محاكاة معملية إلى مجموعات التدريب والتعليم التابعة للقوة الفضائية ، بما في ذلك التدريب العسكرى الأساسر ومعهد الفضاء للأمن القومى وسربين تدريبيين.

وأي دليل عملي على الفعالية من المحتمل أن يكون بعد سنوات ومع ذلك قد تكون التوائم الرقمية مثل هذه ضرورية لقوة الفضاء والوكالات الأخرى خارج الأرض. لا يمكنهم فقط خفض التكاليف وتسريع التطوير ، ولكن يمكنهم أيضًا المساعدة في تجنب الكوارث التي تدمر المركبات الفضائية المكلفة أو تثير حوادث دولية.