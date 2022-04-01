شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين إلغاء كتم المنشورات أو القصص على إنستجرام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب لكتم صوت منشورات أو قصص شخص ما على إنستجرام، لكن هذه الأسباب لا تعني دائمًا أنك تريد إبقائها صامتة إلى الأبد، فإذا غيرت رأيك، يمكنك إعادة صوت منشورات هذه الأشخاص أو قصصهم، وبينما لن تتمكن من إلغاء كتم المشاركات على الكمبيوتر، يمكنك ذلك باستخدام جهازك المحمول، وإليك كيفية إلغاء كتم المشاركات والقصص على إنستجرام على أيفون واندرويد وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إلغاء كتم صوت شخص ما على انستجرامإذا كنت قد كتمت سابقًا منشورات شخص ما على انستجرام، فلديك خيار إلغاء كتمها:

1. انتقل إلى ملف تعريف انستجرام الخاص بالشخص أو الحساب الذي تريد إلغاء كتمه.

2. اضغط على التالي، الموجود باتجاه الجانب الأيسر من الشاشة.

3. حدد قسم كتم الصوت.

4. قم بتبديل خيار كتم الصوت بجوار المنشورات أو القصص أو كليهما.





كيفية إلغاء كتم صوت قصة شخص ما على انستجرامإذا كتمت قصة معينة على انستجرام، ولكنك تريد إلغاء كتمها، فيمكنك القيام بذلك، حتى إذا نسيت الحساب الذي كتمته:

1. افتح Instagram وقم بتسجيل الدخول، إذا لزم الأمر.

2. قم بالتمرير خلال موجز قصتك، الموجود أعلى الشاشة، حتى تجد رمزًا باللون الرمادي، ذلك يدل على قصة قمت بكتمها.

3. اضغط مع الاستمرار على صورة الملف الشخصي الرمادية.

4. اضغط فوق إعادة الصوت.