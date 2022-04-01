شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خدمات "ميتا" للاحتفاء بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "ميتا" إنها ستقوم لمعاودة حملة "مضان الخير" في شهر أبريل المقبل بتجارب وخصائص جديدة عبر تقنياتنا اختفاء بشهر رمضان الكريم، عبر مشاركة قصص المجموعات التي تحدث تأثيراً إيجابياً، وتوفير فرصة لصناع المحتوى لاستخدام التكنولوجيا للتشجيع على الأعمال الخيرية، ونقدم طرقاً للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم عبر تطبيقاتنا.

وكشفت ميتا عن جهودها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر هاشتاج مليار وجبة، كذلك تقوم بتفعيل الـReels مع صناع المحتوى العالميين للمشاركة في جمع الأموال والتوعية للمساعدة في توزيع أكثر من 1000.000.000 وجبة عبر 50 دولة في 6 قارات مختلفة، بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قالت ميتا إن شركائها سيقومون بإنشاء Reels حول الوجبات خلال شهر رمضان وإرفاق محفظة MealsforReals للمساعدة في جمع الأموال والتبرعات.

محادثات رمضانية تستضيف المحادثات الرمضانية كبار صناع المحتوى العالميين من خلال سلسلة من المحتوى المباشر على فيسبوك وإنستجرام، يديرها أهم صناع المحتوى وتتمحور حول حملة "رمضان الخير".

يشهد الأسبوع الأول استضافة الشيف شاهين في بث مباشر على فيسبوك حول تقديم محتوى الطعام، حيث سيتناول الشيف شاهين وضيوفه المبدعون كيف يمكننا من خلال الطعام توحيد العالم وجمعه فعلياً ورقمياً. سيشهد الأسبوع الثاني محادثة خاصة بعنوان "The Reels Masters" تستضيفها مها جعفر إلى جانب كبار صناع محتوى الـReels، حيث يشاركوننا كل شيء عن أساليبهم ونصائحهم حول كيفية وضع استراتيجية ناجحة لوسائل التواصل الاجتماعي قائمة على الـReels.

في الأسبوع الثالث، سنحتفل بيوم الأرض. باستضافة جاك هاريس يوم 22 أبريل خلال يوم الأرض، ستشهد المحادثة حضور كبار علماء البيئة والمدافعين عن المناخ الذين يشجعون الجيل القادم على بناء غد ومستقبل أفضل وتبادل النصائح حول كيفية القيام بذلك.

كذلك تمكين المستخدمين من مشاهدة أنشطة "رمضان الخير" من مختلف صناع المحتوى وشبكات الترفيه من جميع أنحاء العالم – بدءاً من دليل مفيد لطهي وجبة الإفطار المفضلة لديك، وصولاً إلى الأفكار الجديدة لرد المعروف للمجتمع.

الشراكات الاجتماعية بين المجتمعات وصناع المحتوى قالت ميتا:" نوحد جهودنا عبر الشراكات المجتمعية، وندعو المبدعين والشخصيات العامة لدعم ثلاث منظمات غير حكومية في لبنان، ومصر، والمغرب لزيادة الوعي حول المبادرات المختلفة، وتشجيع المستخدمين على التبرع لمختلف القضايا، إذ نحقق الاستفادة من FoAs والقيمة التي نقدمها للمجتمعات خلال شهر رمضان".

كما نتشارك مع مدونة الطعام والسفر الرائدة NoGarlicNoOnions إلى جانب العديد من المجتمعات اللبنانية لاستضافة نشاط طبخ في كل مدينة رئيسية في لبنان، وإعداد 4000 وجبة "رز ع دجاج" الشهيرة في لبنان. تشمل بعض المجتمعات التي سنعمل معها كل من: شباب صيدا، دارة طرابلس الخيرية، Safe Side، وTeta w Jeddo.

الفن في المنتج (فيسبوك وإنستجرام): قمنا بإنشاء فلتر مؤثرات الواقع المعزز الخاصة برمضان على فيسبوك وإنستجرام عبر تعاون بين عمرو مسكون، أحد أبرز صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومبتكري سبارك للواقع المعزز Spark AR، و MadebyHumans وFilterqu.

سيتم استضافة مؤثرات الواقع المعزز على حساب صناع SparkAR الخاص بشركة ميتا على إنستجرام. أيضا بدءاً من 2 إبريل، يمكنك تجربة مؤثرات الواقع المعزز هذه على قصصك أو الـReels الخاصة بك. يمكنك النقر هنا للوصول إليها واستخدامها.