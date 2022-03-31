شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع منسوب مياه بحر الصين الجنوبى مطلع القرن العشرين بمقدار 150 ملم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف خبراء المعهد الإقليمي لعلوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أن مستوى المياه في بحر الصين الجنوبي ارتفع منذ عام 1900 وإلى الآن 150 ملليمترا، ووفقا لصحيفة China Daily، توصل العلماء إلى هذا وفقا نتائج دراستهم لخصائص نمو وتطور الشعاب المرجانية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن حساباتهم تقول كان ارتفاع مستوى المياه 0.73 ملم سنويا، خلال الفترة من عام 1850 ولغاية عام 1900.

ولكن منذ عام 1900 ولغاية عام 2015 كان الارتفاع السنوي لمنسوب المياه 1.31 ملم، وارتفع في تسعينيات القرن الماضي، إلى 3.75 ملم في السنة.

ويعتقد الباحثون، أن هذه التغيرات مرتبطة بالنشاط الشمسي والاحتباس الحراري، وعلى الأرجح أصبح تأثير العامل الثاني مهيمنا بعد عام 1950.