شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدعوما بأفضل تقنيات الشحن فائق السرعة وبكاميرا 108 ميجابكسل.. هاتف HUAWEI nova 9 SE الآن فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة، 31 مارس 2022، أطلقت شركة هواوى لأعمال المستهلك هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد، والذى يُعد أحدث إضافة إلى عائلة هواتف HUAWEI nova 9 الأنيقة والعصرية، حيث يتميز الهاتف الجديد بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشاحن فائق السرعة بقدرة 66 واط وواجهة المستخدم الجديدة EMUI 12 وبتصميم أنيق وعصري، وهو ما يجعل الهاتف يقدم مزايا لا تتواجد إلا فى الأجهزة الرائدة.

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل والذى يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع المزيد من البكسل، تساعد الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل المستخدمين على الاحتفاظ بالتفاصيل بشكل أفضل وإنتاج صور مثيرة عالية الدقة، كما أنها توفر لقطات واضحة للغاية فى وضع الدقة العالي؛ وصور بدون تشويش حتى عند تكبيرها ثلاث مرات. تحتوى الكاميرا الرئيسية على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة، لتوفير دقة ممتازة وحساسية للضوء. ضمان أقصى درجات الوضوح على جميع الصور، مع تمكين الأداء المتميز فى الإضاءة المنخفضة.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova 9 SE ، والإستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة خلال مرحلة الحجز المسبق والحصول على سوار HUAWEI Band 6 هدية مجانية بالإضافة إلى الحصول على خصم يصل إلى 20% فى حالة تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وبهذه المناسبة، قال جايسون زوي، رئيس هواوى مصر لأعمال المستهلك: "مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE، تقدم هواوى فى مصر تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين، حيث تركز عائلة هواتف nova 9 على الربط بين هواوى وجيل الشباب من المستهلكين، ويسعدنا اليوم توسيع مجموعة منتجاتنا مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE. من خلال تقديم العديد من التحديثات والخدمات المتكاملة، يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعومًا بالذكاء الاصطناعى بالإضافة إلى مجموعة رائعة من ميزات مدونات الفيديو، التى توفر المزيد من الأساليب للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وملهمة ".

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 مايكرومتر وفتحة عدسة f / 2.2) مع ميزة التجميل بالذكاء الاصطناعى - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدًا فى لقطاتك. كما أنها تدعم التبديل التلقائى إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا من الوضع الرأسي، مما يجعل التقاط صور السيلفى الجماعية أسهل.

مع هاتف HUAWEI nova 9 SE، يتم الاحتفاظ بوقت شحن إلى الحد الأدنى، بدعم الهاتف تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوى - HUAWEI SuperChargeبقدرة 66 واط، والتى تستغرق 15 دقيقة فقط لشحن الهاتف بنسبة 60 بالمائة، أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل. بفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين تجربة شحن سريعة وآمنة.

يُستكمل هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام تبريد بنفس القوة - نظام تبديد حرارة من الجرافين. هذا يعنى أن الجهاز يمكن أن يعمل بكامل طاقته مع الحفاظ على برودة اللمس - حتى عند بث مقاطع الفيديو.

يحتوى هاتف HUAWEI nova 9 SE على شاشة عرض كاملة من هواوى مذهلة مقاس 6.78 بوصة تدعم التدرج اللونى P3، مما يضمن تجارب مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. تم تصميم هاتف HUAWEI nova 9 SE وفقًا لنفس المعايير الجمالية فى الهاتف السابق، ويتميز بإطارات رفيعة للغاية يبلغ سمك كل منها 1.05 مم فقط وجسم نحيف جدًا يبلغ سمكه 7.94 مم فقط. يتوفر لون Crystal Blue الجديد، مصنوع من الزجاج ثلاثى الأبعاد للحصول على تأثير لامع وملمس ناعم تمامًا باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائى الطلاء، ثنائى الطبقات. علاوة على ذلك، توفر وحدة فى nova Star Orbit Ring حول الكاميرا الخلفية انكسارًا شبيهًا بالنجوم يبرز أسلوب الجهاز المصقول.

الطريقة التى نستهلك بها المحتوى تتغير. مع تزايد معدلات تسجيل مقاطع الفيديو، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE مليء بالميزات المبتكرة التى تسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم عبر الفيديو. بفضل ميزة التسجيل الأمامى / الخلفى المستمر، يمكن للمستخدمين التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصتهم بسلاسة فى ملف فيديو واحد. تتيح ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض – Dual-View Video للمستخدمين عرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية فى نفس الوقت دون الحاجة إلى التحرير.

يجعل هاتف HUAWEI nova 9 SE عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، مع تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعى فى أى وقت.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



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