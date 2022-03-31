شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه طاقم شنتشو 13 وتفاصيل تسجيله رقما قياسيا فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رواد الفضاء الصينيون الثلاثة من شنتشو 13 للعودة إلى الأرض بعد مهمة قياسية وطنية استمرت ستة أشهر في مدار على متن محطة الفضاء الصينية، وأطلق القائد تشاي تشي قانج ووانج يابينج ويا جوانجفو بمهمة شنتشو 13 من جيوتشيوان في صحراء جوبي في 15 أكتوبر 2021، لالالتحام بمحطة الفضاء الصينية التي لا تزال قيد الإنشاء.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، أكمل الثلاثي منذ ذلك الحين نشاطين خارج المركبة، وألقوا محاضرتين للتوعية العلمية ونفذوا أكثر من 20 تجربة علمية تتعلق بدراسات علوم الحياة وأكثر خلال ما يقرب من ستة أشهر في المدار.

وسيكونون قد أمضوا 167 يومًا في الفضاء على متن وحدة تيانخه الأساسية بالمحطة بحلول نهاية مارس، ومن المتوقع أن يكملوا مهمتهم في حوالي 180 يومًا. لكن قبل المغادرة ، سيعدون تيانخه لوصول طاقمها القادم، الذي سينطلق في شنتشو 14 في الأشهر المقبلة.

قال Zhong Weiwei، زميل باحث مشارك في مركز رواد الفضاء في الصين ، لتلفزيون الصين المركزي (CCTV) ، "قبل المغادرة، هناك الكثير من المواد التي تحتاج إلى الفرز، بما في ذلك تلك الحزم والمنتجات في Tianzhou 3"، في إشارة إلى إلى مركبة شحن فضائية أطلقت إلى محطة الفضاء الصينية في سبتمبر.

قال الباحث: "سيأتي طاقم شنتشو 14 بعد أكثر من شهر من عودة طاقم شنتشو 13، لذلك يجب وضع هذه المنتجات والمعدات في مكانها مسبقًا" ، مضيفًا أنه سيتم إحضار عدد من العينات المهمة من الفضاء.

لم تعلن الصين بعد عن موعد عودة الطاقم إلى الأرض، لكن تشو جيان بينج، كبير مصممي برنامج رحلات الفضاء البشرية الصيني، صرح بأنهم سيعودون إلى الوطن في منتصف أبريل.

سجل طاقم شنتشو 13 عددًا من السجلات الصينية، فتم تسجيل الرقم القياسي الوطني السابق للبلاد فيما يتعلق بمدة مهمة رحلات الفضاء البشرية من خلال مهمة شنتشو 12 العام الماضي، والتي استمرت 92 يومًا، كما أصبحت وانج أول رائدة فضاء على متن تيانخه وأول امرأة صينية تقوم بالسير في الفضاء.

وتخطط الصين لمهمتين مأهولتين، شنتشو 14 وشنتشو 15 في عام 2022، حيث تهدف الصين إلى إضافة وحدتين أخريين إلى تيانخه هذا العام، مما يعني أن المحطة الفضائية المكتملة المكونة من ثلاث وحدات ستكون قادرة على استضافة كلاً من طاقم رواد الفضاء الثلاثة لفترة قصيرة واستكمال تسليم الطاقم الأول للمحطة في أواخر العام.