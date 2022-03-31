العقارات الافتراضية.. ثورة مرتقبة عبر “الميتافيرس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 01:10 مساءً - قبل أعوام كان اهتمام المستمرين ينصب على قطاع العملات المشفرة، في الشراء والاستثمار بها، ولكن تصاعدت مؤخراً ظاهرة شراء العقارات الافتراضية داخل منصات الميتافيرس؛ وهي عبارة عن قطعة أرض أو مبنى افتراضي يتم شراؤه عبر خاصية Non-fungible token (NFT) “.

يدفع بعض المستثمرين الملايين مقابل قطع أرض، ليس في نيويورك أو بيفرلي هيلز بل في قطعة أرض ليست موجودة على الأرض.

لن يكون مستغربا أن ينفق مئات آلاف الأفراد حول العالم، مئات الملايين من الدولارات سنويا، لشراء أراض افتراضية عبر مواقع تبيع نسخة افتراضية من الكرة الأرضية.

وتتفاوت أسعار العقارات والأراضي الافتراضية تبعا للموقع الجغرافي الفعلي لها؛ ليس هذا فحسب، بل يحدد السعر كذلك، طريقة المستثمرين في المنطقة الجغرافية الافتراضية.

أرض ليست موجودة على الأرض

وليس سراً أن سوق العقارات آخذ في الارتفاع، لكن جائحة كوفيد تتسبب في اندفاع آخر كبير في الأسعار على الأرض، في وقت يدفع بعض المستثمرين الملايين مقابل قطع أرض، ليس في نيويورك أو بيفرلي هيلز بل في قطعة أرض ليست موجودة على الأرض.

تقع هذه الأرض على الإنترنت، في مجموعة من العوالم الافتراضية التي أطلق عليها المطلعون على التكنولوجيا اسم metaverse؛ حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي بنسبة تصل إلى 500% في الأشهر القليلة الماضية.

يعود هذا الارتفاع منذ أن أعلن مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج أنه يعمل بشكل شامل على الواقع الافتراضي، حتى أنه تم تغيير اسم الشركة إلى Meta Platforms.

وقال أندرو كيغول، الرئيس التنفيذي لشركة Tokens.com ومقرها تورونتو لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، والتي تستثمر في العقارات عبر ميتافيرس: “إن metaverse هو التكرار التالي لوسائل الإعلام الاجتماعية”.

ولدى Meta والشركات الأخرى، رؤية طويلة المدى لبناء عوالم غامرة بزاوية 360 درجة، والتي يمكن للأشخاص الوصول إليها من خلال نظارات الواقع الافتراضي مثل Meta’s Oculus.

جزر افتراضية

وخلال العام الماضي، باعت إحدى الشركات التكنولوجية، 100 جزيرة افتراضية خاصة مقابل 15000 دولار لكل منها. وقالت: “يبيعون كل منها بحوالي 300 ألف دولار، وهو بالمصادفة نفس متوسط سعر المنزل في أمريكا”.

ويعد شراء الأراضي الافتراضية أمرا بسيطا للغاية مقابل عملات افتراضية أو حقيقية، ويتم ذلك إما من خلال أي مطور له مكتب في بعض الدول حول العالم، أو من خلال منصات رقمية؛ كما يمكن أن يبني المستثمرون فوق أراضيهم الافتراضية عقارات أو مكاتب أو متاجر افتراضية، ويمكن تزيينه وتغييره وتجديده.

عالم ميتافيرس

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استحوذت شركة Tokens.com، وهي شركة تكنولوجيا بلوكتشين على 50% من Metaverse Group، إحدى أولى شركات العقارات الافتراضية في العالم، مقابل 1.7 مليون دولار تقريبا.

يقع مقر Metaverse Group في تورنتو ولكن لديها مقر افتراضي في عالم يسمى Decentraland في وادي Crypto، وهو رد Metaverse لوادي السيليكون.

وتمتلك Metaverse Group صندوق استثمار عقاري، وتخطط لبناء مجموعة من العقارات في Decentraland بالإضافة إلى مجالات أخرى.