شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 3 أقمار صناعية لقياس مواصفات المدار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين في إطلاق 3 أقمار صناعية من طراز "تيانبينج – 2" من شأنها قياس مواصفات المدارات وتوزيعها وفقا لتقرير RT .

وأفادت بذلك مؤسسة العلم والتقنيات الفضائية الصينية (CASC).

وقالت المؤسسة على شبكة WeChat الاجتماعية التابعة لها، إن الأقمار الصناعية أطلقت إلى مدار الأرض الساعة 10.29 بواسطة صاروخ CZ-11 من مطار "جوجوانج" الفضائي في شمال الصين.

وحسب شبكة التواصل الاجتماعى، فإن الأقمار الصناعية ستستخدم لحساب مدارات الأجهزة الفضائية وقياس مواصفات الغلاف الجوي لللأرض.

يذكر أن الصين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة الفضائية وغيرها وكذلك استصلاح القمر. وقد أطلقت الصين العام الماضي 55 صاروخا فضائيا وتقدمت على الولايات المتحدة في هذا المجال.