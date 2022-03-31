شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تنشر أرشيفا ضخما من الفيديوهات عبر خدمة Rutube الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها نشر أرشيف كبير من الفيديوهات المتعلقة بمجالات الفضاء عبر خدمة Rutube الروسية، وفقا لتقرير RT.

وأشار المكتب الصحفي لمؤسسة Gazprom-Media المسؤولة عن Rutube إلى "أن روس كوسموس تخطط لنشر أرشيف ضخم من الفيديوهات عبر الخدمة، وسيحوي هذا الأرشيف أكثر من 4000 مقطع فيديو حول تاريخ الفضاء والأبحاث الفضائية، كما تخطط لبث عمليات الإطلاق الفضائي المستقبلية عبر الخدمة بشكل مباشر".

ومن جهتهم، قال المسؤولون عن قناة "Roskosmos-TV" إنهم بدأوا بنقل أرشيف الفيديوهات إلى Rutube والذي يتضمن أفلاما وثائقية وتاريخية وتعليمية حول رواد الفضاء الروس والسوفييت، كما يضم الأرشيف برامج تحليلية عن تطوير الملاحة الفضائية، وستعرض القناة عبر الخدمة أيضا مقاطع فيديو حول المهمات الفضائية المستقبلية.

وحول الموضوع قال المدير العام لخدمة Rutube الروسية، ألكسندر مويسييف: "روس كوسموس ليست فقط مصدرا موثوقا للمهتمين بإنجازات رواد الفضاء المحليين والذين يفتخرون بهذه الإنجازات بل للشغوفين بمجالات الفضاء حول العالم أيضا، أنا متأكد بأن التعاون المشترك بين خدمتنا وهذه المؤسسة سيحقق نتائج جديرة بالاهتمام من قبل الخبراء والأشخاص العاديين المهتمين بالمجالات الفضائية".