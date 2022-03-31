شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث متصفح كروم إلى الإصدار 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت جوجل متصفح كروم إلى الإصدار 100 ، بعد 14 عامًا تقريبًا من تقديمه للعالم بتصميمه الذى يتضمن مربع متعدد الاستخدامات" الشامل كليًا في عام 2008. واكتسب متصفح عملاق البحث رقم إصدار جديد تقريبًا كل ستة أسابيع ، ولكن في العام الماضي ، تحولت الشركة إلى دورة مدتها أربعة أسابيع لتقديم ميزات جديدة بسرعة أكبر.

قالت إن تحديث الإصدار 100 يتم طرحه على قنوات مستقرة الآن عبر أنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux و Android و iOS.

ووصل أول إصدار مكون من ثلاثة أرقام من كروم مع المزيد من "الإصلاحات والتحسينات". التغيير الأكبر هو وصول شعار محدث. يزيل التصميم الجديد بعض تفاصيل التظليل من شعار حقبة 2014 ، مما يضفي مظهرًا أكثر انسيابية يتماشى بشكل أكبر مع رموز التطبيقات لخدمات جوجل الأخرى حسبما نقل موقع The verege.

يختفي وضع أندرو لايت الخاص بـ كروم مع هذا الإصدار

تتضمن التغييرات الأخرى القادمة مع الإصدار 100 من كروم إزالة "الوضع البسيط" في تطبيق أندرويد بالمتصفح ، والذي تم تصميمه مسبقًا لاستخدام بيانات أقل للمحمول وتحميل صفحات الويب بشكل أسرع.

ولكن كما أوضح مدير دعم كروم Craig Tumblison في منشور الشهر الماضي ، أصبحت الميزة أقل أهمية نظرًا لانخفاض تكاليف بيانات المحمول ، وأصبح كروم بشكل عام أكثر كفاءة في استخدام البيانات.

كانت هناك مخاوف من أن الانتقال إلى الإصدار 100 قد يتسبب في حدوث مشكلات لأي مواقع ويب مصممة فقط للتعرف على المتصفحات التي تحتوي على أرقام إصدار مكونة من رقمين.

ولكن نظرًا لتحذير جوجل بشأن الانتقال لعدة أشهر، فمن المحتمل أنه تم بالفعل اكتشاف أي أخطاء رئيسية وتسويتها. إذا لم يكن الأمر كذلك فقد قالت جوجل إنها قادرة على تجميد رقم إصدار متصفحها عند 99 أثناء معالجة هذه المشكلات.