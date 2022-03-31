شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 4 طرق لإصلاح أخطاء التشغيل التلقائى على ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التشغيل التلقائي جزءًا من ويندوز وقد تسبب في حدوث مشكلات غير متوقعة للمستخدمين طوال ذلك الوقت، عندما يعمل، يكتشف "التشغيل التلقائي" نوع الجهاز القابل للإزالة الذي أدخلته، مثل القرص المضغوط، وأقراص DVD، وبطاقة ذاكرة الكاميرا، وما إلى ذلك، ويتخذ الإجراء الصحيح تلقائيًا.

ولكن إذا كان "التشغيل التلقائي" يتخذ إجراءً خاطئًا أو لا يفعل شيئًا على الإطلاق، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للوصول إلى أساس المشكلة فى ويندوز 11 وجعلها تعمل بشكل صحيح مرة أخرى، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





2. في مربع بحث الإعدادات، اكتب "التشغيل التلقائي" واضغط فوق تشغيل أو إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي عند رؤيته في النتائج.

اوقف تشغيل "التشغيل التلقائي" ثم أعد تشغيله1. اضغط فوق ابدأ ثم اضغط فوق إعدادات.

3. في صفحة التشغيل التلقائي، قم بإيقاف التشغيل عن طريق تمرير الزر إلى اليسار، ثم أعد تشغيله واختبر التشغيل التلقائي عن طريق إدخال جهاز قابل للإزالة.





إعادة تعيين التشغيل التلقائي إلى إعداداته الافتراضيةإذا أصبح "التشغيل التلقائي" مجموعة مربكة من الإعدادات غير المرغوب فيها، فيمكنك إعادة تعيينها كلها مرة أخرى إلى "إعدادات المصنع الافتراضية".

افتح لوحة تحكم التشغيل التلقائي، ثم قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق إعادة تعيين جميع الإعدادات الافتراضية.





تأكد من تمكين إخطارات التشغيل التلقائي1. اضغط فوق ابدأ ثم اضغط فوق إعدادات.

2. في مربع البحث "الإعدادات"، اكتب "الإشعارات" واختر "التنبيهات وإعدادات الإجراءات" عندما تراها في النتائج.

3. ابحث عن التشغيل التلقائي في قائمة الإعدادات وتأكد من تشغيله عن طريق مسح الزر إلى اليمين.





تأكد من تمكين Shell Hardware Detectionتعتمد ميزة التشغيل التلقائي على خدمة Windows معينة، وإذا تم إيقافها أو فشلها لسبب ما، فلن يعمل التشغيل التلقائي، ولهذا السبب يجب عليك التحقق من خدمة Shell Hardware Detection Service وإعادة تشغيلها إذا لزم الأمر.

1. اضغط على Windows + R على لوحة المفاتيح لفتح مربع الحوار "تشغيل".

2. اكتب services.msc واضغط فوق موافق.

3. في مربع الحوار "الخدمات"، اضغط بزر الماوس الأيمن فوق Shell Hardware Detection واضغط فوق "إعادة التشغيل" في القائمة المنسدلة.