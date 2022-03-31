تكنولوجيا: دراسة: تحقيق صفر انبعاثات كربونية 2050 يمكن دون الإضرار بالاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050 أمر ممكن دون الإضرار بالاقتصاد، حيث صاغ علماء من كلية لندن الجامعية سيناريوهات مختلفة لمعرفة ما إذا كان الهدف الطموح ممكنًا، وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أننا يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية والحد من زيادة درجة الحرارة إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة دون تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بول إكينز، الذي قاد الدراسة: "إن استمرار النمو الاقتصادي العالمي يتوافق بشكل واضح مع تحقيق هدف درجة الحرارة في اتفاقية باريس"، مضيفا "تحتاج الحكومات الآن إلى تكثيف وضع السياسات لتحفيز الاستثمارات المطلوبة لتحويل هذه التوقعات إلى واقع".

جادلت الدراسات السابقة بأن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050 أمر مستحيل دون حدوث بعض الاضطراب في الاقتصادات العالمية.

ومع ذلك، أظهرت كل من المملكة المتحدة وفنلندا أنه من الممكن خفض الانبعاثات مع تنمية اقتصاداتهما، حيث أظهر كلاهما ذلك من عام 2010 إلى عام 2016.

كما أنه في الدراسة الجديدة، صاغ الفريق سيناريوهات مختلفة لإبطاء نمو الطلب العالمي على الطاقة، بحيث يكون الطلب على الطاقة في عام 2100 أعلى بنسبة 30% فقط من عام 2020.

كما أجروا نمذجة نشر التقنيات المتجددة اللازمة لإزالة الكربون من توليد الكهرباء بالكامل تقريبًا بحلول عام 2100 وإنتاج سبعة أضعاف الطاقة التي استخدمها العالم في عام 2010، لتحل محل الوقود الأحفوري في النقل والتدفئة وفي بعض العمليات الصناعية، وبالإضافة إلى ذلك، قاموا بنمذجة التخلص التدريجي من الفحم على مستوى العالم.

أظهرت نماذجهم أنه من الممكن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية دون تقليل النمو الاقتصادي، مع الحد أيضًا من زيادة درجة الحرارة إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

قال البروفيسور إكينز: "لم يأت أي من السيناريوهات في أي مكان بالقرب من انخفاضات في الناتج الاقتصادي عن مستوى 2020".

كما أنه مع خفض تدريجي أبطأ للفحم، يقول البروفيسور إكينز، إنه لا يزال من الممكن الوصول إلى هدف 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) بحلول عام 2100 ، ولكن فقط من خلال استخدام `` أكبر بكثير '' لتقنيات التقاط الكربون وتخزينه والانبعاثات السلبية.