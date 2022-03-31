شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديكس تختبر رحلات الشحن الذاتية العام المقبل.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط FedEx لاختبار طريقة مختلفة لنقل البضائع بين المستودعات بدءًا من العام المقبل، مما قد يؤدى إلى تسريع عملية التسليم، وفقا لتقرير engadged.

وتعاونت الشركة مع Elroy Air، التى تعمل على تطوير طائرة شحن بدون طيار للإقلاع والهبوط العمودى (VTOL)، لنقل الطرود بين مراكز الفرز عبر الرحلات الجوية المستقلة.

وكشفت Elroy Air النقاب عن طائرة Chaparral C1 بدون طيار في يناير، وتدعي الشركة أن نطاق النظام الكهربائى الهجين يصل إلى 300 ميل ويمكنه حمل حمولة تصل إلى 500 رطل فى صندوق الشحن الخاص بها (لذلك ستحتاج FedEx إلى الكثير منها إذا أرادت فى نهاية المطاف استبدال الطائرات)، وتحتوى الطائرة بدون طيار على 12 محركًا كهربائيًا و 12 مروحة.

وأشارت FedEx فى بيان صحفي إلى أن Chaparral C1 لا يحتاج إلى بنية تحتية محددة مثل المطار أو محطة الشحن المخصصة، وأضافت أن اعتماد خطوط الطائرات بهدف جعل العمليات متعادلة الكربون بحلول عام 2040.

وتتعاون الشركات منذ أكثر من عامين وتعمل على الحصول على شهادات لاستخدام Chaparral C1 تجاريًا، وتسير الأمور على ما يرام وتتمثل الخطة في بدء رحلات تجريبية فى عام 2023 فى فورت وورث، وتكساس.

ويمكن لرحلات الشحن الذاتية تمكين FedEx من نقل الطرود بين مراكز الفرز بكفاءة أكبر من النقل على الأرض، وتشابارال سي 1 فى مرحلة ما قبل الإنتاج (سرعة الرحلة غير معروفة حتى الآن).

وإذا عملت كما وعدت، فستكون FedEx قادرة على نقل البضائع بالطائرة بدون طيار من فورت وورث إلى أوكلاهوما سيتى.