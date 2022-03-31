شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: NFL يخطط لخدمة البث عبر الهاتف المحمول "NFL Plus" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الرابطة الوطنية لكرة القدم على خدمة بث الاشتراك الخاصة بها للأجهزة المحمولة فى الولايات المتحدة ، وفقًا لتقرير في The Athletic. يقال إن الرابطة قد أطلعت الفرق على المشروع في اجتماعها السنوي للمالكين ، الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية في بالم بيتش فلوريد.

وقالت The Athletic أن العروض التقديمية تضمنت شرائح تحمل علامة "NFL +" التجارية ونقطة سعر افتراضية تبلغ 5 دولارات شهريًا حسبما نقل موقع The verege.

ستستبدل خدمة NFL Plus نظريًا NFL Mobile ، الحل السابق لاتحاد كرة القدم الأميركي لتوزيع الألعاب في السوق على الهواتف والأجهزة اللوحية.

وأبرمت NFL صفقة مع Verizon و Yahoo لعرض بعض الألعاب الحية ، لكن هذه الشراكة انتهت العام الماضي عندما انفصلت شركة النقل عن أعمال المحتوى الخاصة بها. فقدت Verizon حصريتها على الهاتف المحمول في عام 2017.

يتمتع عشاق NFL في العديد من المناطق خارج الولايات المتحدة بالفعل بخيارات بث متنوعة عبر الأجهزة المحمولة والأجهزة الأخرى. على سبيل المثال ، لديها حقوق كل لعبة NFL في دول مثل كندا واليابان. تدير NFL أيضًا خدمة بث للمشتركين الدوليين تسمى Game Pass.

لا يذكر تقرير Athletic متى قد يتم تشغيل خدمة NFL Plus. ومع ذلك يلاحظ أن اتحاد كرة القدم الأميركي سيحتاج إلى إيجاد حل للبث عبر الهاتف المحمول قبل انطلاق موسم 2022 في سبتمبر.