شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاكل شركة آبل بهولندا البالغ قيمتها مليون دولار لن تختفى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق (ACM) حتى الآن غرامة قدرها 55 مليون دولار على شركة أبل لفشلها في تلبية طلبها، وإذا فشل عملاق التكنولوجيا في الامتثال لطلبها، فقد تفرض هيئة الرقابة على المستهلك مدفوعات جزائية دورية أخرى مع احتمال فرض عقوبات أعلى.

وقد فرض المنظم الهولندي غراماته بزيادات قدرها 5.5 مليون دولار على شركة آبل، لفشلها في تلبية مطالبها بالسماح لتطبيقات المواعدة باستخدام صيغ بديلة للمدفوعات، وحتى نهاية الأسبوع الماضي ، لم تكن Apple قد استوفت متطلبات ACM، وقالت المنظمة الهولندية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين "لهذا السبب يتعين عليها دفع غرامة عاشرة ، مما يعني أن أبل يجب أن تدفع أقصى غرامة قدرها 50 مليون يورو (55 مليون دولار)".

ومع ذلك، قامت شركة Apple بتعديل اقتراحها بشأن الامتثال يوم الأحد للمتطلبات التي حددتها هولندا ACM بموجب قواعد المنافسة الهولندية والأوروبية، وقالت ACM إنها ترحب بخطوة Apple الحالية، وقالت: "يجب أن يؤدي الاقتراح المعدل إلى شروط محددة لمقدمي تطبيقات المواعدة الذين يرغبون في استخدام متجر التطبيقات".

وإذا توصلت ACM إلى استنتاج مفاده أن Apple لا تفي بالمتطلبات ، فقد تفرض أمرًا آخر يخضع لمدفوعات جزائية دورية (مع احتمال فرض عقوبات أعلى هذه المرة) من أجل تحفيز Apple على الامتثال للأمر، وعلى أجهزة iPhone ، لا يمكن تقديم تطبيقات المواعدة إلا من خلال App Store ، مما يجعل موفري تطبيقات المواعدة يعتمدون بشكل كبير على Apple.

وبالتالي، فإن موفري تطبيقات المواعدة ليس لديهم خيار سوى قبول شروط Apple، وقالت "إيه سي إم" ACM: "نظرًا لأن شركة Apple تتمتع بمركز مهيمن ، فإن قواعد صارمة تنطبق على هذا الوضع. وبموجب قواعد المنافسة الهولندية والأوروبية، لا يمكن إساءة استخدام هذا المركز المهيمن ، على سبيل المثال ، من خلال وضع شروط غير عادلة".