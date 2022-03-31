تحذير من تخفيف الملابس رغم الموجة الحارة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستواجه موجة حارة أول أسبوع بشهر رمضان، موضحة أن درجة الحرارة يوم السبت المقبل ستصل لـ٣٦ درجة والصغرى ١٥.

وحذرت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، تخفيف الملابس، خاصا في فترات الليل.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس حيث يميل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الغربية.

بينما يسود طقس دافئ على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت شاكر إلى أن درجات الحرارة ستنخفض خلال فترة الليل ، حيث ستسجل الصغرى في القاهرة غدا 14 لـ١٥ درجة مئوية.