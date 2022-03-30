شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس ناسا يعلن عن استمرار التعاون مع "روس كوسموس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيل نيلسون، رئيس ناسا، أن التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" في مجال الفضاء سيستمر لصالح رواد الفضاء، ويشير نيلسون، إلى أن ناسا تواصل العمل مع مؤسسة "روس كوسموس" ، وهذا يصب في مصلحة التعاون الدولي في مجال الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول نيلسون، في خطابه السنوي "من أجل سلامة رواد فضاء ناسا، يستمر التعاون مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك العلاقات المهنية بين رواد الفضاء الآخرين وروادنا".

وكان ممثلو ناسا قد أعلنوا في وقت سابق، أن الوضع حول أوكرانيا لم يغير العلاقة بين أعضاء طاقم المحطة الفضائية الدولية.

وكانت روسيا قد وضعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في حالة تأهب قصوى بعد أن هددت بالتخلي عن رائد فضاء أمريكي عالق في محطة الفضاء الدولية (ISS) وحذرت من أنها قد تقع علي الولايات المتحدة الأمريكية أن لم تدخل روسيا وتقوم بدورها في محطة الفضاء الدولية، ولكن كل هذه التشابكات تم حلها مؤخرا والتعامل معها.