شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على تسهيل تبديل المتصفحات الافتراضية فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت، على تسهيل تغيير المستعرض الافتراضي الخاص بك في ويندوز 11، بدأ طرح تحديث جديد (KB5011563) هذا الأسبوع يسمح لمستخدمي ويندوز 11 بتغيير المتصفح الافتراضي بنقرة واحدة. بعد اختبار التغييرات في ديسمبر ، يتم طرح هذه الطريقة الجديدة بنقرة واحدة لجميع مستخدمي Windows 11.

تم شحن ويندوز 11 بدون زر بسيط لتبديل المستعرضات الافتراضية التي كانت متوفرة دائمًا في ويندوز 10. وأجبرت مايكروسوفت مستخدمي ويندوز 11 على تغيير امتدادات الملفات الفردية أو معالجات البروتوكول لـ HTTP و HTTPS و .HTML و .HTM .

وفقا لتقرير موقع The Verege، لابد من تحديد مربع اختيار يظهر فقط عند النقر فوق ارتباط من خارج المتصفح.

دافعت مايكروسوفت عن قرارها بجعل تبديل الإعدادات الافتراضية أكثر صعوبة، لكن صانعي المستعرضات المنافسة مثل Mozilla و Brave وحتى رئيس كروم في جوجل، انتقدوا نهج مايكروسوفت.

في آخر تحديث لنظام التشغيل Windows 11 ، يمكنك الآن التوجه إلى قسم التطبيقات الافتراضية ، والبحث عن المتصفح الذي تختاره ، ثم يظهر زر يسألك عما إذا كنت تريد تعيينه كمتصفح افتراضي. كل عمل تغيير معالجات الملفات يتم بنقرة واحدة ، مما يجعل هذا تحسينًا كبيرًا عما كان موجودًا من قبل.

لقد استمعت مايكروع بوضوح إلى التعليقات والنقد بشأن التغييرات التي أجرتها هنا في ويندوز 11. يواصل صانع البرامج تحسين ويندوز 11 شهريًا ، مع تحديثات مثل هذه أو تغييرات أكبر مثل تطبيقات أندرويد والتحسينات على شريط المهام. تخطط مايكروسوفت لتفصيل تغييرات أكبر في ويندوز 11 للعمل المختلط في حدث يوم الخامس من أبريل.