شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن نوع جديد من الضوء فوق البنفسجى يقتل مسببات الأمراض المحمولة جوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد علماء في دراسة جديدة بأن نوعا من الضوء فوق البنفسجى يسمى Far-UVC يمكن أن يغير بشكل كبير الطريقة التي نكافح بها انتقال مسببات الأمراض المحمولة جوا فى البيئات الداخلية، وفقا لتقرير RT .

ويقول الباحثون إن هذه التقنية تمثل طريقة جديدة للحد من انتشار "كوفيد-19"، مقارنة بإجراءات التحكم الحالية التي تنطوي على تغييرات كبيرة في سلوك الناس - مثل الالتزام بعمليات الإغلاق أو التباعد الجسدي أو ارتداء الأقنعة أو التطعيم .

ويقول العلماء إنه على عكس تحديات هذه الإجراءات الفعالة التى لا تحظى في كثير من الأحيان بشعبية، فإن تثبيت إضاءة Far-UVC في البيئات الداخلية يمكن أن يكون بنفس سهولة تغيير المصباح الكهربائي، كما أن فعالية الإشعاع المضاد للميكروبات في الجهاز لا يقل إثارة للإعجاب. ويقول عالم الفيزياء الحيوية ديفيد برينر، من المركز الطبي بجامعة كولومبيا: "تقلل الأشعة فوق البنفسجية البعيدة المدى بسرعة كمية الميكروبات النشطة في الهواء الداخلي إلى ما يقرب من الصفر، ما يجعل الهواء الداخلي آمنا بشكل أساسي مثل الهواء الخارجي".

وفي حين أن الخصائص المبيدة للجراثيم للأشعة فوق البنفسجية C (UVC) معروفة منذ عقود، فإن قدرة الإشعاع على التسبب في حروق الشمس وسرطان الجلد وإلحاق الضرر بأعين الناس أدت إلى ضوابط صارمة على استخدامه، مع اقتصار الأشعة فوق البنفسجية في الغالب على تعقيم المعدات الطبية.

ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، تشير الأبحاث التي أجريت على بواعث الأشعة فوق البنفسجية الطويلة ذات الطول الموجي الأقصر (المعروفة أيضا باسم مصابيح كريبتون كلوريد أو مصابيح الإكسيمر KrCl) إلى أن هذه المجموعة الفرعية من طيف الأشعة فوق البنفسجية لا تشكل مخاطر على سلامة الفئران أو خلايا الجلد البشرية، مع الاحتفاظ بالقدرة لقتل مسببات الأمراض المحمولة جوا. ومع ذلك، فقد اقتصر البحث الحالي إلى حد كبير على اختبار Far-UVC في معمل صغير الحجم.

ولمعرفة ما إذا كانت هذه التقنية فعالة بنفس القدر في غرفة عادية الحجم، قام العلماء بتركيب خمسة مصابيح Far-UVC في غرفة هباء حيوي مضبوطة بقياس 4 × 3 أمتار، وضخوا تيارا من بكتيريا Staphylococcus aureus البخاخة في الغرفة.

وتقول عالمة الأحياء المجهرية البيئية لويز فليتشر، من جامعة ليدز في المملكة المتحدة: "المرفق عبارة عن غرفة محكمة الإغلاق بحجم غرفة مستشفى لشخص واحد حيث يمكن تنفيذ أنواع مختلفة من تهوية المبنى والأجهزة لاختبار الفعالية المحتملة لمقاربات مثل Far-UVC في وضع واسع النطاق".

ووفقا للفريق، قللت مصابيح Far-UVC ما يصل إلى 98.4% من حمل العوامل الممرضة في غضون دقائق، وحافظت على مستوى محيط بنسبة 92% عند مستوى يتماشى مع اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) ) القواعد الارشادية.

وضبط مستوى التهوية في غرفة الاختبار ليكون مثل غرفة عادية عند تغيرات هواء مكافئة (eACH) في الساعة، لكن إشعاع Far-UVC يعادل 184 تغيرا في الهواء، وهو ما يقول الفريق إنه يفوق أي نهج آخر لتطهير المساحات الداخلية المشغولة.

ويقول الفيزيائي كينيث وود، من جامعة سانت أندروز في المملكة المتحدة: "أسفرت تجاربنا عن نتائج مذهلة، تتجاوز بكثير ما هو ممكن من خلال التهوية وحدها". وعلى الرغم من الوعود الواضحة للتكنولوجيا، يقر الباحثون بوجود صعوبات للتغلب على الاستخدام المحتمل لـ Far-UVC في العالم الحقيقي - على وجه التحديد في ضمان أن تركيب مصابيح Far-UVC في البيئات الداخلية يلبي المستوى الصحيح من التعرض للإشعاع، كونها فعالة.

ويقول الباحثون، بشرط تحقيق هذا التوازن بأمان، ربما ننظر فقط إلى جزء يغير قواعد اللعبة هنا من التكنولوجيا الصحية .