شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. خدمة YouTube Music تحصل على ميزة جديدة لأجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق YouTube Music على أندرويد، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، أدى هذا التحديث الجديد إلى جلب قائمة انتظار الحفظ إلى ميزة قائمة التشغيل لأجهزة أندرويد ، والتي تم إصدارها لمنصة iOS في وقت سابق من هذا العام، وتم تقديم هذه الميزة لأول مرة بواسطة جوجل في تطبيق Play Music وهي الآن متوفرة على YouTube Music لمستخدمي أندرويد.

ويمكن للمستخدمين استخدام هذا الإصدار الجديد من الميزة لإضافة الأغاني أو الألبومات إلى قائمة الانتظار، والآن ، عند فتح "التالي" من شاشة "التشغيل الآن" ، ستحصل أيضًا على خيار "حفظ". سيظهر خيار "إضافة إلى قائمة التشغيل" عند النقر على زر حفظ، وسيقودك هذا إلى مجموعة موجودة أو يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة. يمكن أن يصبح حفظ قائمة التشغيل يدويًا مضيعة للوقت وستوفر هذه الميزة الوقت عند الانتهاء من تحديد الأغاني التي تريدها.

ويعمل الزر "حفظ" أيضًا عند بدء تشغيل محطة راديو على YouTube، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد خيار للتراجع إذا قمت عن طريق الخطأ بتحديد أغنية موجودة لحفظ قائمة الانتظار. سيستمر في إضافة المجموعة نفسها عدة مرات ولن يتمكن المستخدمون إلا من معاينة قائمة التشغيل التي تمت إضافة الأغنية إليها.

وعلاوة على ذلك ، يعد هذا تحديثًا من جانب الخادم وقد يستغرق وقتًا للوصول إلى جميع مشتركي YouTube Music، لذا ، إذا لم يكن لديك الآن ، فلا تقلق من أنه سيصلك قريبًا. في غضون ذلك ، يمكنك التحقق مما إذا كانت هذه الميزة متاحة لك عن طريق إغلاق قسم التشغيل الآن وإعادة تشغيل YouTube Music.

وتلقت منصة تشغيل الموسيقى من Google أيضًا بعض الميزات المفيدة الأخرى مؤخرًا. تعمل ميزة "التوصية بأجهزة الراديو" على إنشاء محطة من عدة أغانٍ وفنانين ، موصى بها لك ، وهي متوفرة في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية". تُظهر الميزة 10 محطات يتم تحديثها في كل مرة تقوم فيها بتحديثها.

ميزة أخرى حصل عليها YouTube Music من التحديث الأخير لمستخدمي أندرويد هي أداة الشاشة الرئيسية الجديدة "تم تشغيلها مؤخرًا". تنقسم هذه الأداة إلى قسمين رئيسيين حيث يحتوي أحدهما على زر تشغيل / إيقاف مؤقت ، وزر إعجاب جنبًا إلى جنب مع صورة الألبوم للأغنية الحالية وبعض المعلومات الأساسية عنها. يجعل القسم الثاني من الأداة الوصول إلى مقاطع الفيديو والألبومات وقوائم التشغيل التي تم تشغيلها مؤخرًا أسهل.