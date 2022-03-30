عطل فني يضرب شبكة فودافون.. وأول تعليق من الشركة.. وتنظيم الاتصالات يحقق

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت شبكة فودافون عطلا مفاجئا، قبل قليل، حيث اشتكى عدد من المستخدمين من سوء الخدمات، وعدم القدرة على إجراء المكالمات، أو استقبالها.

وقال مصدر مسؤول بشركة فودافون في تصريحات لصحيفة "المال"، إن بعض عملاء الشركة يواجهون مشكلة في الخدمات في بعض المناطق، مؤكدا أن ذلك نتيجة عطل فني خارج عن إرادة الشركة، مضيفا: “مهندسو الشبكة يعملون حاليا على حل المشكلة في أقرب وقت، ونشكر عملاءنا على ثقتهم وتفهمهم للموقف، ونؤكد على سعينا الدائم لإرضائهم وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل مستوى للخدمة”.

وبحسب مصادر مسؤولة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ «الوطن» يجري حاليا التحقيق في شكوى عملاء شركة فوافون من سوء الخدمة اليوم.