شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أورجين تؤجل رحلة مركبتها الفضائية بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Blue Origin الأمريكية أنها أجّلت موعد إطلاق مركبة New Shepard حتى آخر الشهر الجارى، وفقا لتقرير RT . وقال بيان صادر عن الشركة "تقرر تأجيل موعد إطلاق مركبة New Shepard المدارية من 29 إلى 31 مارس الجارى بسبب سوء الأحوال الجوية فى منطقة الإطلاق".

وجاء فى البيان أيضا "إطلاق المركبة سيتم من مطار فضائى بولاية تكساس آخر يوم من مارس والسبب الوحيد لتأجيل الرحلة هذه المرة كان سوء الأحوال الجوية، المعدات وطاقم الرحلة يجرى تحضيرهم للرحلة بشكل اعتيادى.

ومن المفترض أن تنقل New Shepard فى رحلتها المدارية هذه المرة أحد مطوريها هارى لاي، والمستثمر مارتي آلين، ورئيس شركة Tricor International، ومارك هيغل وزوجته شيرون، ورجل الأعمال والرحالة جيم كيتشن، والكوميدى بيت ديفيدسون. وتجدر الإشارة إلى أن Blue Origin أطلقت أول رحلة مأهولة مدارية لمركبتها New Shepard في 20 يوليو الفائت، ومن بين الموجودين على متن المركبة حينها كان مؤسس الشركة والملياردير الشهير جيف بيزوس.