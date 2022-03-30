تكنولوجيا: بيلاروس تحصل على المواد الكهروحرارية لتوليد الطاقة البديلة بتكنولوجيا جديدة

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القاهرة - سامية سيد - اقترح العلماء في جامعة "بيلغو" للبحوث العلمية في بيلاروس تكنولوجيا جديدة للحصول على المواد الكهروحرارية عالية الجودة، وفقا لتقرير RT .

وحسب العلماء فإن التكنولوجيا الجديدة تختلف عن مثيلاتها بمتانة فائقة للمواد وسرعة إنتاجها، جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للجامعة.

وأكد العلماء أن تحويل الطاقة الحرارية المستعملة إلى كهرباء باستخدام مواد كهروحرارية خاصة هو أحد أكثر المجالات الواعدة للطاقة البديلة.

وسيؤدي هذا الأسلوب إلى التقليل من خسائر الطاقة وزيادة معامل الكفاءة في العديد من الأنظمة في مختلف المجالات. واخترع الأخصائيون في الجامعة البيلاروسية تكنولوجيا جديدة من شأنها تخليق المواد الكهروحرارية التي ستستخدم في إنتاج المولدات الكهروحرارية عالية الكفاءة والمبردات.

وأوضح العلماء أن الإنديوم هو عنصر فعال في صناعة السبائك باستخدام تيلورايد البزموت، ومع ذلك فإن الأساليب القديمة أدت حسب العلماء، إلى زيادة الهشاشة وتدهور الخواص الميكانيكية الأخرى للمواد.

ونتيجة لذلك تنخفض الى حد بعيد المقاومة الكهربائية للمواد. وقال الباحث في الجامعة، مكسيم يابرينتسيف، إن "أسلوبنا يجعل من الممكن التعامل بنجاح مع أي مركبات تعتمد الإنديوم على أساس تيلورايد البزموت دون أن تتدهور خصائصها". وقال الباحث إن الاختلاف الآخر للتكنولوجيا الجديدة عن مثيلاتها هو السرعة العالية للعمليات في كل مراحل التصنيع.

ومن الواضح أن التكنولوجيا المقترحة ستكون مفيدة في تطوير الأنظمة الكهروحرارية للطاقة والطب والصناعات الكيماوية والبيولوجية، وكذلك في إنتاج الإلكترونيات فائقة التوصيل ومعدات التبريد.

يذكر أن الدراسة المذكورة أجريت في إطار برنامج التطوير الاستراتيجي "الأولوية 2030". وقد حصلت التكنولوجيا على براءة اختراع، وسيقدمها العلماء في المعرض الدولي للابتكارات "HI-TECH".