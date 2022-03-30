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تكنولوجيا: "آبل" توقف إصلاح هواتف آيفون المبلغ بفقدانها

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القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن متاجر شركة آبل Apple ، ومقدمي الخدمة المعتمدين، ستتوقف عن إصلاح أجهزة آيفون iPhone التي تم الإبلاغ عن فقدها. 

 

ووفقا للموقع التقني فإن القرار جاء وفقًا لمذكرة داخلية في الشركة، وتطلب آبل الآن من فنيي الإصلاح حرمان المستخدمين من الإصلاح إذا تم إخطارهم بفقدان الهاتف في MobileGenius أو أنظمة GSX التي يستخدمها القائمون على الإصلاح لخدمة العملاء.

 

سجل الجهاز GSMA هو قاعدة بيانات للأرقام التسلسلية للجهاز مع معلومات حول حالة كل جهاز، على سبيل المثال، إذا أبلغ شخص ما عن سرقة هاتفه إلى جهات إنفاذ القانون، فيجوز للسلطات وضع علامة على الجهاز من خلال GSMA، ما يمكن أن يساعد مقدمي الإصلاح في تحديد الجهاز على أنه مفقود إذا وصل إلى متجرهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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