على مستوى العالم.. تعرف على الشركة التي تصدرت صناعة السيارات في فبراير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 04:16 مساءً - لا يخفى على أحد حجم التأثير السلبي المفروض على شركات صناعة السيارات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت شهرها الثاني، من دون التوصل لحسم عسكري أو سياسي حتى الآن.

فأوكرانيا تزود نحو 50% من غاز النيون في العالم، وفقًا لموقع Financial Times، وهو منتج ثانوي لصناعة الصلب في روسيا يتم تنقيته في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابقة ولا غنى عنه في إنتاج الرقائق.

يعاني المصنعون بالفعل من نقص المكونات وتأخر التسليم وارتفاع تكاليف المواد، حيث تواجه الشركات التي تعتمد على الرقائق، مثل شركات صناعة السيارات، تأخيرات في الإنتاج نتيجة لذلك.

قالت شركات متعددة إن القيود ستستمر حتى 2023. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الطلب على المواد الخام بأكثر من الثلث في السنوات الأربع المقبلة.

إحصائيات عالمية

ولكن رغم كل التحديات، تمكنت شركتا تويوتا وهوندا من تصدر شركات صناعة السيارات عالميًا في فبراير/شباط، على الرغم من التأثير الذي سببته اضطرابات إمدادات قطع الغيار على الإنتاج العالمي.

أظهرت النتائج الصادرة الأربعاء عن الشركتين تقدمًا واضحًا في الإنتاج، فقد قالت شركة تويوتا موتور إن مجموعتها، بما في ذلك دايهاتسو وهينو موتورز، أنتجت 884,528 سيارة على مستوى العالم خلال الشهر، بزيادة قدرها 11% تقريبًا عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث استخدمت الشركة رقائق فائضة من إغلاق المصنع في يناير/كانون الثاني بسبب كوفيد-19 للتخفيف من الأثر السلبي للإمدادات المحدودة من أشباه الموصلات في الصين.

كما أعلنت شركة هوندا موتور أن إنتاجها العالمي في فبراير/شباط ارتفع بنسبة 8.1% حيث بلغ 344,712 سيارة. فعلى الرغم من أن نقص أشباه الموصلات وجائحة كوفيد-19 قد عطلا سلاسل التوريد وخفضا مستوى الإنتاج مقارنة بشهر فبراير/شباط من العام الماضي في أميركا الشمالية فإن المشكلة لم تكن شديدة في آسيا، حيث ارتفع مستوى الإنتاج مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

تويوتا: بالأرقام

احتفظت تويوتا بمركز الصدارة في ترتيب أكبر 5 شركات سيارات من حيث المبيعات في العالم لعام 2021، حيث بلغت مبيعاتها 10.5 مليون وحدة مقابل 9.5 مليون سيارة في 2020.

تجاوزت تويوتا خطتها المستهدفة للإنتاج العالمي لشهر فبراير/شباط العام الجاري والتي تم إصدارها قبل شهر بنحو 41 ألف سيارة.

تبلغ خطة الإنتاج العالمية الخاصة بتويوتا لشهر أبريل/نيسان بما في ذلك الإنتاج الخارجي نحو 750 ألف وحدة (250 ألف وحدة في اليابان و500 ألف وحدة في الخارج).

يبلغ متوسط خطة الإنتاج العالمية من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران نحو 800 ألف وحدة.

شركات أخرى

أعلنت نيسان موتور أن إنتاجها العالمي لشهر فبراير/شباط انخفض بنسبة 7.8% على أساس سنوي عند 275,437 وحدة بسبب نقص أشباه الموصلات.

وانخفض إنتاج سوبارو العالمي في فبراير/شباط بنسبة 23.6% خلال الفترة نفسها عند 47,625 سيارة، وقالت الشركة إنها عدلت التشغيل وعلقته بسبب نقص الإمداد بالأجزاء باستخدام أشباه الموصلات.

بينما أشارت شركة فولفو Volvo Car AB إلى أنها ستكافح لتلبية توقعات الإنتاج الخاصة بها لهذا العام، حيث يؤدي نقص أشباه الموصلات مرة أخرى إلى توقف مصانعها، وتتوقع فولفو الآن نموًا “هامشيًا” فقط في عمليات التسليم هذا العام.