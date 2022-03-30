شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابدأ العمل على مكتب ذكي جديد مع تابلت HUAWEI MatePad بمميزات الجهاز الفائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هواوي عن توفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد، وهو عبارة عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية التعليمية المكتبية الذكية، والذي يتميز بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة 2K لتقديم صورة بأفضل جودة و4 مكبرات صوت بالإضافة إلى مميزات الجهاز الفائق.

ويعد الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad، حيث يتميز الإصدار الجديد بتوافقه الرائع مع قلمHUAWEI M-Pencil (من الجيل الثاني) ليوفر للمستهلكين ميزات ذكية متعددة لإنجاز المهام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات. كما يدعم جهاز HUAWEI MatePad الجديد والمحسّن نظامًا بيئيًا غنيًا كجهاز لوحي شامل يتمتع بمميزات قوية لا مثيل لها.

ويدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد ميزة العرض بين الشاشات المتعددة بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والتي تحتوي على ثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التوسيع ووضع التعاون. في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرة على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم HUAWEI MatePad تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون. ثم هناك وضع التمديد، الذي يحول جهاز HUAWEI MatePad إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت، أو عند تصفح الإنترنت، وهناك الكثير من العناصر لاستكشافها!

هذا ويتوفر أيضًا نسخة HUAWEI MatePad T نسخة الأطفال والذي تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، بشاشة 9.7 بوصات، مع شكل جميل للجهاز يتناسب مع الأطفال ويتميز بتصميم بسيط وأنيق، مع حقيبة أطفال، وقلم، وركن الأطفال الذي يأتي محملاً مسبقًا بمحتوى غني وصديق للأطفال، وميزات راحة العين ومساعد الوالدين بالإضافة إلى حماية الشحن.

ويمكن للمستخدمين الحصول على تابلت HUAWEI MatePad بنسختيه ، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

يأتي إصدار الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad بنسختي الأعمال والأطفال في إطار استراتيجية هواوي التي تركز على توفير أفضل المنتجات الرائدة التي تتمتع بأعلى تكنولوجيا وبأسعار تنافسية بما يمنح المستخدمين تجربة فريدة لا مثيل لها، ويساعدهم على مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وركزت هواوي في إصدار الأطفال HUAWEI MatePad T على تعزيز قوة التكنولوجيا لحماية بصر الأطفال، حيث تعمل وحدة ضبط الألوان المدمجة على ضبط المحتوى على الشاشة بذكاء، مما يوفر وضع حماية منفصل للعين بمساعدة مستشعر الإضاءة المحيطة، مع حماية متعددة الطبقات لعيون الأطفال، وميزات إضافية مثل تنبيهات الطرق الغير مستوية وتنبيهات الموقف ووضع الكتاب الإلكتروني والمزيد، والتي يمكن تشغيلها وإيقاف تشغيلها في ركن الأطفال.

ويتمتعHUAWEI MatePad T إصدار الأطفال بالعديد من ميزات الأمان، مما يمنح الوالدين راحة البال المطلقة، حيث يمكن للوالدين إدارة الوقت المنقضي والتطبيقات المستخدمة والمحتويات الأخرى القابلة للعرض في ركن الأطفال، بما في ذلك تعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم. وفي ملف تعريف الطفل، يمكن للوالدين أيضًا الوصول إلى سجلات استخدام أطفالهم، مما يسمح لهم بتسجيل وقت استخدام أطفالهم والاطلاع على التطبيقات المستخدمة خلال أي فترة زمنية معينة.

ويأتي مع كل جهاز لوحي حقيبة أطفال جميلة مصنوعة من السيليكون الآمن بيئيًا، مما يوفر قبضة دقيقة ومستديرة، وأن الجراب مضاد للصدمات ويلتف بالكامل حول الجهاز، مما يوفر الحماية للجهاز اللوحي مع الحفاظ عليه نظيفًا أيضًا. ويتألف الجهاز اللوحي من غلاف أزرق ومقبض أخضر لطيف، مريح وممتع للإمساك به للأيدي الصغيرة، بالإضافة إلى قلم أزرق لامع متصل بخيط يمكن تخزينه بعيداً في العلبة، ويعتبر هذا الجهاز اللوحي مثالي لإطلاق العنان لإبداع الطفل، خاصة مع "ركن الأطفال" الذي يدعم الرسم للأطفال، والتسجيل الصوتي، والكاميرا، وغيرها من الميزات الشيّقة التي تساعد جميعها على تحفيز عقل الطفل بثروة من المحتوى التعليمي الغني.