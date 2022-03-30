شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتصنيع رقائق أشباه الموصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا على مشروع قانون لتقديم دعم أمريكي بقيمة 52 مليار دولار لتصنيع رقائق أشباه الموصلات في محاولة للتوصل إلى حل وسط بعد شهور من المناقشات، ويعيد التصويت الإجرائي 68-28 التشريع إلى مجلس النواب في عملية مرهقة لإطلاق عملية رسمية في نهاية المطاف تُعرف باسم "المؤتمر" حيث يسعى المشرعون من كلا المجلسين إلى الاتفاق على نسخة وسط.

وأدى النقص المستمر في الرقائق على مستوى الصناعة إلى تعطيل الإنتاج في صناعات السيارات والإلكترونيات ، مما أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج، وكانت هناك دعوات متزايدة لتقليل الاعتماد على بلدان أخرى في صناعة أشباه الموصلات، وأقر مجلس الشيوخ لأول مرة تشريع الرقائق في يونيو والذي سمح أيضًا بمبلغ 190 مليار دولار لتعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية للتنافس مع الصين ، بينما أقر مجلس النواب نسخته في أوائل فبراير.

وتتخذ مشاريع القوانين مناهج مختلفة لمعالجة القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين في مجموعة واسعة من القضايا ، وكذلك بشأن التجارة وبعض أحكام المناخ، وقالت رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ ماريا كانتويل إن التصويت كان حاسمًا "للوصول بنا إلى مفاوضات حقيقية"

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن تصويت مجلس الشيوخ كان خطوة أخرى "لتعزيز سلاسل التوريد لدينا ، وتحقيق المزيد في أمريكا ، والتغلب على الصين وبقية العالم لعقود قادمة. ونتطلع إلى تحرك مجلس النواب بسرعة للبدء عملية المؤتمر الرسمية كذلك "، وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين في مجلس النواب إن الغرفة من المقرر أن تتخذ الإجراء وإعادته إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق هذا الأسبوع. سيحتاج مجلس الشيوخ إلى التصويت مرة أخرى لبدء المؤتمر. قد لا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الصيف.

وانتقد السناتور المستقل بيرني ساندرز الإعانات البالغة 52 مليار دولار ، ووصفها بأنها "جشع الشركات" ، وقال إن دافعي الضرائب يجب أن يحصلوا على تصاريح أو حقوق ملكية من شركات الرقائق المربحة مقابل الإعانات، وقال ساندرز: "يجب تقاسم المكاسب المالية التي حققتها هذه الشركات مع الشعب الأمريكي ، وليس فقط المساهمين الأثرياء".

وأشارت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى أنه قبل عقدين من الزمن ، أنتجت الولايات المتحدة ما يقرب من 40٪ من جميع الرقائق بينما تمثل اليوم 12٪ فقط من الإنتاج العالمي. دفع تصويت مجلس الشيوخ الولايات المتحدة "خطوة أخرى نحو تنشيط صناعة أشباه الموصلات الأمريكية ، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية لدينا ، وإعادة وظائف التصنيع عالية الجودة إلى الوطن".