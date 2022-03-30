شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطورو البرامج الروس يخططون لإطلاق بديل لمتجر Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن مطوري التكنولوجيا الروس يبنون بديلاً لمتجر Google Play التابع لشركة Alphabet Inc ، ويخططون لإطلاقه في 9 مايو، وهو يوم عطلة وطنية في روسيا تحتفل بالنصر في الحرب العالمية الثانية.

وعلّق YouTube و Google Play هذا الشهر جميع الخدمات القائمة على الدفع في روسيا ، بما في ذلك الاشتراكات ، حيث بدأت العقوبات الغربية على الإجراءات الروسية في أوكرانيا تفرض تحديات مصرفية في البلاد، وقال فلاديمير زيكوف ، مدير المشاريع في Digital Platforms ، وهي منظمة تركز على التطوير الرقمي: "لسوء الحظ ، لم يعد بإمكان الروس استخدام Google Play بشكل طبيعي لشراء التطبيقات وفقد المطورون مصدر دخلهم".

وقال زيكوف في بيان: "هذا هو السبب في أننا أنشأنا متجر تطبيقات روسيًا ، NashStore"، وقال البيان إن NashStore ، الذي يترجم إلى الإنجليزية باسم "OurStore" ، سيخدم أجهزة Android المحمولة ويجب أن يكون متوافقًا في النهاية مع بطاقات Mir البنكية الروسية.

تقليديا ، تقيم روسيا استعراضا وطنيا للقوة العسكرية الغاشمة في 9 مايو باستعراض يمرعبرالميدان الأحمر في موسكو لإحياء ذكرى انتصارالاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.