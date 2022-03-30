غوغل تزيل تطبيق Hangouts من Play Store وApp Store

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أزالت غوغل تطبيق Hangouts الكلاسيكي من متاجر التطبيقات، ولم يعد التطبيق متاحًا على جوجل Play Store و Apple App Store ولا يظهر في نتائج البحث على أي من الأنظمة الأساسية.

ويمكن لأولئك الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية الاستمرار في استخدامه، ولكن على الأرجح أن الأيام قد فاقها عددهم أيضًا حيث تخطط غوغل لاستبدال Hangouts الكلاسيكي بعملاء غوغل Chat for Workspace.

وتم رصد التغيير لأول مرة بواسطة 9to5google الذي قال إن غوغل ستعطل تطبيقات Hangouts القديمة للجوال في الأسابيع المقبلة، وبدأ الانتقال بإزالة عملاق التكنولوجيا تطبيق Hangouts للمستخدمين الجدد على أجهزة iPad و iPhone الذي كان متاحًا لمستخدمي Android ثم تمت إزالته لاحقًا.

وأعلنت جوجل عن خططها لاستبدال Hangouts بـ جوجل Chats لفترة طويلة، وكانت قد حددت في وقت سابق تاريخ الترحيل بعيدًا عن Classic Hangouts إلى جوجل Chats في (مارس) لمستخدمي Workspace (G Suite سابقًا)، و كان من المفترض أن تبدأ جوجل الترحيل في أكتوبر 2019، لكن الخطة متعددة المراحل لم تبدأ حتى عام 2020.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضافت جوجل المزيد من الإمكانات إلى Chats and Spaces، لقد طرح تحديثًا لمستخدمي Gmail على أندرويد يجلب رموز شريط الحالة الجديدة ، والتي تساعد المستخدمين على تحديد ما إذا كانت الرسالة قد وصلت إلى الدردشات أو Spaces.

وفي السابق، كانت الرسائل التي وردت على Chat (وهي محادثات فردية) والمساحات (مثل Slack أو أي نظام أساسي للعمل) هي نفسها. ومع ذلك ، مع التحديث الجديد، ستكون أيقونات العرض لكليهما مختلفة قليلاً.