شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتفوق على ثمانية لاعبين من أبطال العالم فى لعبة Bridge والان مع تفاصيل الخبر
في حين أن روبوتات الذكاء الاصطناعي قد هزمت البشر سابقًا في ألعاب مختلفة بما في ذلك الشطرنج ولعبة Go القديمة، فهذه هى المرة الأولى التي يفوز فيها الذكاء الاصطناعي على البشر في لعبة Bridge، وهي لعبة يجب على اللاعبين أن يتفاعلوا فيها مع سلوك العديد من الآخرين للفوز.
قال البروفيسور ستيفن موجلتون، خبير التعلم الآلي في إمبريال كوليدج لندن، متحدثًا إلى صحيفة الجارديان: "ما رأيناه يمثل تقدمًا مهمًا بشكل أساسي في حالة أنظمة الذكاء الاصطناعي".
وأعلنت NukkAi خبر الفوز على Twitter في نهاية البطولة الأسبوع الماضي، وبينما يتم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى عادةً من خلال لعب مليارات الجولات من اللعبة، تم تدريب NooK باستخدام نهج هجين.
تعلم الروبوت قواعد اللعبة أولاً، قبل تحسين طريقة لعبه من خلال الممارسة، قال البروفيسور موجلتون: "إن نهج NooK يتعلم بطريقة أقرب بكثير إلى البشر".
فى نهاية البطولة، أظهرت النتائج أن NooK فاز بنسبة 83% أى (67) من 80 مجموعة، مما يجعل الذكاء الاصطناعي يقرأ خصومه بشكل أفضل مما يقرأه البشر، وهو ما يسمح له باستغلال أخطائهم بشكل أفضل.