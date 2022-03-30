شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتفوق على ثمانية لاعبين من أبطال العالم فى لعبة Bridge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف بيل جيتس لعبة Bridge الشهيرة بأنها واحدة من آخر الألعاب التي لم يكن الكمبيوتر أفضل فيها، لكن المؤسس المشارك لمايكروسوفت سيتراجع عن كلماته هذا الأسبوع، بعد الأنباء التي تفيد بأن روبوت ذكاء اصطناعى تمكن من التغلب ليس فقط على لاعب واحد، بل على ثمانية لاعبين من أبطال العالم في هذه اللعبة.

أمضت الشركة الفرنسية الناشئة NukkAI أربع سنوات في تطوير روبوت الذكاء الاصطناعي، المسمى NooK، والذي حصل على التاج في تحدي Nukkai الذي استمر يومين في باريس الأسبوع الماضي.

في حين أن روبوتات الذكاء الاصطناعي قد هزمت البشر سابقًا في ألعاب مختلفة بما في ذلك الشطرنج ولعبة Go القديمة، فهذه هى المرة الأولى التي يفوز فيها الذكاء الاصطناعي على البشر في لعبة Bridge، وهي لعبة يجب على اللاعبين أن يتفاعلوا فيها مع سلوك العديد من الآخرين للفوز.

قال البروفيسور ستيفن موجلتون، خبير التعلم الآلي في إمبريال كوليدج لندن، متحدثًا إلى صحيفة الجارديان: "ما رأيناه يمثل تقدمًا مهمًا بشكل أساسي في حالة أنظمة الذكاء الاصطناعي".

وأعلنت NukkAi خبر الفوز على Twitter في نهاية البطولة الأسبوع الماضي، وبينما يتم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى عادةً من خلال لعب مليارات الجولات من اللعبة، تم تدريب NooK باستخدام نهج هجين.

تعلم الروبوت قواعد اللعبة أولاً، قبل تحسين طريقة لعبه من خلال الممارسة، قال البروفيسور موجلتون: "إن نهج NooK يتعلم بطريقة أقرب بكثير إلى البشر".

فى نهاية البطولة، أظهرت النتائج أن NooK فاز بنسبة 83% أى (67) من 80 مجموعة، مما يجعل الذكاء الاصطناعي يقرأ خصومه بشكل أفضل مما يقرأه البشر، وهو ما يسمح له باستغلال أخطائهم بشكل أفضل.