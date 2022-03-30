شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بحث تركيب 6.8 مليون نقطة شحن كهربائى للسيارات لتقليل الانبعاثات فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مبيعات السيارات ذات الشحن الكهربائي (السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء) في الاتحاد الأوروبي زيادة هائلة بلغت عشرة أضعاف فى العام الماضى، حيث وصلت إلى 1.7 مليون وحدة - أو 18٪ من إجمالي سوق السيارات. ومع ذلك ارتفع عدد أجهزة الشحن العامة بمقدار 2.5 مرة فقط خلال نفس الفترة.

وفقًا لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين (ACEA) ، فإن الوتيرة الحالية للاتحاد الأوروبي في البنية التحتية للشحن لن تسمح للاتحاد بالوصول إلى أهدافه الخضراء لعام 2030 ، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ من سيارات الركاب.

نقلاً عن أحدث الأبحاث التي أجرتها شركة الاستشارات McKinsey ، تقترح ACEA تركيب 6.8 مليون نقطة شحن عامة عبر الكتلة المكونة من 27 دولة بحلول نهاية العقد.

وهذا يعني أنه سيتعين تركيب ما يصل إلى 14000 جهاز شحن لجميع قطاعات المركبات كل أسبوع - مقارنة بالمعدل الحالي الذي يقل عن 2000 حسبما نقل موقع TheNextWeb.

الرقم 6.8 مليون هو تقريبا ضعف الرقم الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في اقتراح تنظيم البنية التحتية للوقود البديل (AFIR) ، والذي هو الآن قيد التفاوض في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

وتحقيق قفزة من 3.9 مليون وحدة مقترحة حاليًا إلى 6.8 مليون وحدة سيتطلب استثمارًا سنويًا قدره 8 مليارات دولار ، وفقًا لتقديرات McKinsey.

قال أوليفر زيبس ، رئيس ACEA والمدير التنفيذي لمجموعة BMW ، "التحدي الرئيسي الآن هو إقناع جميع الدول الأعضاء بمواكبة وتيرة نشر البنية التحتية المطلوبة".

وإذا كنت سنرى نتيجة طموحة لمقترح AFIR أمر غير مؤكد ، لكن يأمل بصدق أن يعطي قادة الاتحاد الأوروبي الأولوية للمنافع البيئية على التكلفة، فالحصول على المزيد من المركبات الكهربائية ليس كافيًا تقريبًا ، ما لم تكن البنية التحتية المصاحبة قادرة على دعمه.