شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلوتو يحتوى على براكين ثلجية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصور الجديدة التى التقطتها مركبة الفضاء نيو هورايزون التابعة لناسا، أن كوكب بلوتو يحتوى على براكين جليدية، حيث تُظهر اللقطات على منطقة من الكوكب القزم تحتوى على براكين يصل ارتفاعها إلى 4.3 ميل (7 كيلومترات) كانت نشطة "مؤخرًا نسبيًا"، وتم العثور سابقًا على براكين جليدية في عدة أماكن أخرى في نظامنا الشمسي، بما فى ذلك على قمر زحل "تيتان" وعلى الكوكب القزم سيريس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يعد هذا الاكتشاف على بلوتو بمثابة مفاجأة، حيث أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الجزء الداخلي من الكوكب القزم لا ينتج حرارة كافية لدفع النشاط البركاني.

وحلل باحثون من معهد الأبحاث الجنوبي الغربي في بولدر بكولورادو في الدراسة، الصور التي التقطتها نيو هورايزونز لمنطقة جنوب غرب الغطاء الجليدي في سبوتنيك بلانيتيا.

ويغطى هذا الغطاء الجليدي حوضًا قديمًا يبلغ عرضه حوالي 620 ميلاً (1000 كيلومتر)، ويتميز بارتفاعات كبيرة مع جوانب غير منتظمة.

ويشير تحليلهم للصور إلى أنه من المحتمل أن تكون المنطقة مغطاة ببراكين جليدية، وتتكون أساسًا من جليد مائي، ويتراوح ارتفاع البراكين الجليدية من بضعة أميال إلى 4.3 ميل (7 كيلومترات) في الطول ويبلغ عرضها 6.2 ميلاً (10 كيلومترات) إلى 93 ميلاً (150 كيلومترًا)، مع اندماج بعضها لتشكيل هياكل أكبر.

ويبلغ حجم أكبر بركان جليدي، المعروف باسم Wright Mons، نفس حجم ماونا لوا في هاواي، أحد أكبر البراكين على الأرض.

كما أنه استنادًا إلى التضاريس في المنطقة، يشير الباحثون إلى أنه من المحتمل حدوث عدة ثورات بركانية في الماضى، على الرغم من أن الجدول الزمني المحدد لا يزال غير واضح.