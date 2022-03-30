شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيق Hangouts من Play Store وApp Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت جوجل تطبيق Hangouts الكلاسيكي من متاجر التطبيقات، ولم يعد التطبيق متاحًا على جوجل Play Store و Apple App Store ولا يظهر في نتائج البحث على أي من الأنظمة الأساسية.

ويمكن لأولئك الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية الاستمرار في استخدامه، ولكن على الأرجح أن الأيام قد فاقها عددهم أيضًا حيث تخطط جوجل لاستبدال Hangouts الكلاسيكي بعملاء جوجل Chat for Workspace.

وتم رصد التغيير لأول مرة بواسطة 9to5google الذي قال إن جوجل ستعطل تطبيقات Hangouts القديمة للجوال في الأسابيع المقبلة، وبدأ الانتقال بإزالة عملاق التكنولوجيا تطبيق Hangouts للمستخدمين الجدد على أجهزة iPad و iPhone. كان متاحًا لمستخدمي Android ثم تمت إزالته لاحقًا.

وأعلنت جوجل عن خططها لاستبدال Hangouts بـ جوجل Chats لفترة طويلة، وكانت قد حددت في وقت سابق تاريخ الترحيل بعيدًا عن Classic Hangouts إلى جوجل Chats في (مارس) لمستخدمي Workspace (G Suite سابقًا)، و كان من المفترض أن تبدأ جوجل الترحيل في أكتوبر 2019، لكن الخطة متعددة المراحل لم تبدأ حتى عام 2020.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضافت جوجل المزيد من الإمكانات إلى Chats and Spaces، لقد طرح تحديثًا لمستخدمي Gmail على أندرويد يجلب رموز شريط الحالة الجديدة ، والتي تساعد المستخدمين على تحديد ما إذا كانت الرسالة قد وصلت إلى الدردشات أو Spaces.

وفي السابق، كانت الرسائل التي وردت على Chat (وهي محادثات فردية) والمساحات (مثل Slack أو أي نظام أساسي للعمل) هي نفسها. ومع ذلك ، مع التحديث الجديد، ستكون أيقونات العرض لكليهما مختلفة قليلاً.