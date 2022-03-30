العظمى بالقاهرة ترتفع لـ36 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 17 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 17 درجة