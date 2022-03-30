شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس ينهى إنتاج Crew Dragon.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوقف SpaceX عن إنتاج مركبة Crew Dragon الجديدة بعد أن تنتهي من تصنيع كبسولتها الرابعة والأخيرة، وفقًا لتقرير engadged نقلا عن رويترز.

وبعد تأكيد الخبر، أخبرت شركة الفضاء الخاصة التابعة لشركة Elon Musk المنفذ أنها ستستمر فى إنتاج مكونات للمركبة الفضائية وأنها ستحتفظ بقدرتها على تصنيع كبسولات Crew Dragon إضافية في حالة ظهور شيء ما.

ونظرًا لطبيعة Crew Dragon القابلة لإعادة الاستخدام، فقد كان يُفترض دائمًا أن SpaceX ستنتج عددًا محدودًا من المركبات الفضائية ، ولكن قبل اليوم لم يكن معروفًا عدد الكبسولات التى تخطط الشركة لصنعها قبل الانتقال إلى مشاريع أخرى.

ومنذ أول رحلة مأهولة لها في عام 2020 ، نقلت Crew Dragon خمسة أطقم إلى الفضاء ، بما في ذلك أول طاقم مدني على الإطلاق في نهاية العام الماضي، كجزء من برنامج Commercial Crew المستمر ، وخططت ناسا لاستخدام كبسولة Space X لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية عبر ست بعثات منفصلة، لكنها قالت مؤخرًا إنها ستستخدم المركبة لما يصل إلى ثلاث رحلات أخرى بسبب التأخيرات المرتبطة بها مع طائرة ستارلاينر من بوينج.

وتأتى نهاية تصنيع Crew Dragon في الوقت الذي تتطلع فيه شركة SpaceX إلى الحصول على الجيل التالي من المركبة الفضائية الصاروخية الثقيلة والقابلة لإعادة الاستخدام المعتمدة والتشغيل.

وتعتبر المركبة الفضائية جزءًا أساسيًا فى جميع خطط SpaceX التى تتضمن القمر والمريخ بعد قليل من التأخير ، وقال Elon Musk مؤخرًا إن الشركة تأمل فى إجراء أول اختبار مدارى لـ Starship فى مايو.