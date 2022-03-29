شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل نسيت رقم PIN الخاص بواتس آب .. كيفية الوصول إلى حسابك مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر لك واتس آب ميزة تحقق اختيارية من خطوتين تضيف المزيد من الأمان إلى حساب واتس آب الخاص بك، فباستخدام التحقق بخطوتين (المعروف أيضًا باسم المصادقة الثنائية) ، يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية إلى حسابك في حالة وصول شخص ما إلى جهازك.

وبعد إعداد 2SV ، عندما تفتح واتس آب على هاتفك الذكي ، ستحتاج إلى إدخال رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام للوصول إلى حسابك، وعند تمكين التحقق من خطوتين ، يكون لديك خيار إدخال عنوان بريدك الإلكتروني. يتيح ذلك لـ واتس آب إرسال رابط إعادة تعيين عبر البريد الإلكتروني في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي ، ويساعد أيضًا في حماية حسابك.

وإذا نسيت رقم التعريف الشخصي على واتس آب ، فيمكنك إعادة تعيينه باتباع الخطوات التالية، وأيضًا ، من المهم ملاحظة أن العملية هي نفسها لكل من أجهزة iPhone و Android.

1.افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. اضغط على هل نسيت رقم التعريف الشخصي؟ اختيار.

3.اضغط على إرسال بريد إلكتروني. سيتم إرسال رابط إعادة التعيين إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته.

4. في البريد الإلكتروني ، اتبع رابط إعادة التعيين واضغط على تأكيد.

5.افتح تطبيق واتس آب.

6. انقر فوق هل نسيت رقم التعريف الشخصي

7.اضغط على إعادة تعيين.

لكن يجب ملاحظة: أن حذف واتس آب أو إعادة تثبيته لن يؤدي إلى تعطيل أو إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للتحقق من خطوتين.

وفي حالة عدم تقديم عنوان بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي أو إذا لم تتمكن من الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني الموجود في الحساب لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي ، فستتمكن من إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للتحقق المكون من خطوتين فقط بعد سبعة أيام.

ووفقًا لـ واتس آب ، لا يوجد خيار للمستخدمين لتسريع الإطار الزمني لمدة 7 أيام أو تعطيل حساباتهم بعد تمكين التحقق من خطوتين.