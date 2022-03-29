شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرفة التجارة بالولايات المتحدة تنحاز لفيسبوك فى دعوى استئناف ضد الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت غرفة التجارة الأمريكية القوية مذكرة، حثت فيها محكمة الاستئناف في العاصمة على رفض استئناف قدمته مجموعة كبيرة من الولايات الأمريكية لإحياء دعوى مكافحة الاحتكار ضد منصة Meta Platform على Facebook.

جادلت الغرفة مع جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات و Business Roundtable ، بأن قاضي محكمة المقاطعة الذي نظر في القضية كان على حق في رفضها لأن الولايات انتظرت وقتًا طويلاً لتقديم قضيتهم.

قدمت غرفة التجارة الأمريكية القوية مذكرة، حثت فيها محكمة الاستئناف في العاصمة على رفض استئناف قدمته مجموعة كبيرة من الولايات الأمريكية لإحياء دعوى مكافحة الاحتكار ضد منصة Meta Platform على Facebook.

جادلت الغرفة مع جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات و Business Roundtable ، بأن قاضي محكمة المقاطعة الذي نظر في القضية كان على حق في رفضها لأن الولايات انتظرت وقتًا طويلاً لتقديم قضيتهم.

رفض القاضي جيمس بواسبيرج من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا في يوليو الماضي الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات ضد فيسبوك ، قائلاً إنها تأخرت في الطعن في الاستحواذ على Instagram و WhatsApp في عامي 2012 و 2014 على التوالي.

سمح بواسبرج، الذي رفض أيضًا دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، للوكالة بإعادة تقديم شكواها لكنها لم تفعل ذلك للولايات.

جادلت المجموعة المكونة من 46 ولاية، ومقاطعة كولومبيا ، بأن بواسبرج أخطأ في الحكم أنهم انتظروا وقتًا طويلاً لرفع الدعوى وطلبوا من محكمة الاستئناف إعادة القضية.

قالت منظمات الأعمال أيضًا بأن الدول كانت مخطئة بأن Facebook انتهك القانون بسلوك إقصائي ، في تنفيذ ما أطلقت عليه الدول "استراتيجية الشراء أو الدفن". ووصف موجز مجموعات الأعمال هذا الموقف بأنه "مريب وخطير" حسبما نقلت USNews عن رويترز.

رفض القاضي جيمس بواسبيرج من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا في يوليو الماضي الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات ضد فيسبوك ، قائلاً إنها تأخرت في الطعن في الاستحواذ على Instagram و WhatsApp في عامي 2012 و 2014 على التوالي.

سمح بواسبرج، الذي رفض أيضًا دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، للوكالة بإعادة تقديم شكواها لكنها لم تفعل ذلك للولايات.

جادلت المجموعة المكونة من 46 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، بأن بواسبرج أخطأ في الحكم أنهم انتظروا وقتًا طويلاً لرفع الدعوى وطلبوا من محكمة الاستئناف إعادة القضية.

قالت منظمات الأعمال أيضًا بأن الدول كانت مخطئة بأن Facebook انتهك القانون بسلوك إقصائي ، في تنفيذ ما أطلقت عليه الدول "استراتيجية الشراء أو الدفن". ووصف موجز مجموعات الأعمال هذا الموقف بأنه "مريب وخطير".