شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر ردود فعل الرموز التعبيرية المحددة بوقت.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان يستحق مقطع فيديو على YouTube تعليقات أكثر دقة من مجرد تعليق بسيط، أو "رائعة"، ويختبر YouTube اليوم ردود أفعال الرموز التعبيرية المحددة بوقت لمجموعة صغيرة من المستخدمين، ويمكن للمشاهدين التخلص من رمز تعبيرى عندما يكون هناك صدى فى لحظة معينة فى مقطع فيديو (أو لا)، وفقا لتقرير engadged.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التعرف على كيفية تفاعل الآخرين طوال مدة الفيديو، وستكون هناك لوحة تفاعل منفصلة فى قسم التعليقات لكل مقطع فيديو تعرض ردود فعل الرموز التعبيرية فى الوقت الحالى على غرار الميزات التى قدمتها بالفعل Facebook Live و Twitch.

وإذا كنت تشاهد مقطع فيديو يمثل جزءًا من هذه التجربة، فيمكنك الرد ومشاهدة ردود فعل الجمهور من خلال فتح قسم التعليقات في الفيديو والضغط على لوحة التفاعل.

وسيوضح لك الاختبار أيضًا اللحظات التى يتفاعل معها المشاهدون الآخرون (والتي سيتم إخفاء هويتهم - لن نعرض من أرسل كل رد فعل)، ونحن نختبر مجموعات متعددة من التفاعلات وسنضيف أو نزيل ردود الفعل بناءً على كيفية سير التجربة وفقا لما كتبه ميجان ممثل فريق يوتيوب.

وكثيرًا ما تختبر Google ميزات جديدة على YouTube ، لكنها لا تصبح دائمًا واختبر YouTube مؤخرًا السماح للمستخدمين بوقتهم تعليقات إلى نقاط محددة فى مقطع فيديو وإخفاء ملف زر "عدم الإعجاب، وبقدر ما يذهب تفاعل المستخدم فإن YouTube خفيف نسبيًا على الخيارات.

وكانت ردود أفعال الرموز التعبيرية مصادفة أو مفقودة على منصات التواصل الاجتماعى الأخرى، وجربت تويتر مع ردود فعل الرموز التعبيرية على التغريدات فى العام الماضى، وكانت ردود الفعل متناقضة إلى حد كبير.

ولكن على عكس التغريدات، تعد مقاطع الفيديو وسيلة أطول ومن المرجح أن تثير العديد من ردود الفعل، ومن المرجح أن يتلقى منشئو المحتوى على YouTube تعليقات مستخدمين أكثر تفصيلاً عبر الرموز التعبيرية أيضًا ، مثل القدرة على حل المشكلة إذا سقطت مزحة أو تم تفجيرها.

ويختبر YouTube ردود أفعال الرموز التعبيرية على عدد صغير من القنوات للبدء ، لكنه سيوسع الميزة اعتمادًا على الاستقبال، وسيكون لدى المستخدمين مجموعة واسعة من ردود أفعال الرموز التعبيرية تحت تصرفهم ، بما فى ذلك الوجه بدموع الفرح ، والقلب ، والوجه المفزع ، وحفل الاحتفال ، وعلامة "احتفظ به 100" ، وعلامة الاستفهام ، وفكرة المصباح الكهربائى و قطة تصرخ.