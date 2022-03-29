شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يختبر ميزة "سجل المشاهدة" لتمكين المستخدم من العثور على فيديوهات شاهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن "تيك توك" يختبر ميزة سجل المشاهدة الجديدة، ما يمنح طريقة مباشرة لتصفح قائمة تشغيل مقاطع الفيديو التي تم مشاهدتها على التطبيق، حيث أعاد مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، نشر النتائج التي توصل إليها مستخدم تويتر Hammod Oh ، الذي كثيرًا ما يكشف عن ميزات قادمة على منصات اجتماعية مختلفة. كذلك خيار "سجل المشاهدة" سيظهر تحت عنوان "المحتوى والنشاط" في إعداداتك حسبما نقل موقع The verege عن TechCrunch.

لا يزال هناك الكثير من التفاصيل حول الشكل الذي ستبدو عليه صفحة "سجل المشاهدة" أو كيف ستجمع مقاطع الفيديو التي شاهدتها سابقًا.

أدى عدم وجود زر سجل المشاهدة بمعظمنا إلى البحث عن حلول بديلة - وعلى الرغم من وجود بعض الحلول، إلا أنها ليست قريبة من مجرد النقر على زر سجل المشاهدة. تتضمن إحدى العمليات تصفية نتائج البحث حسب مقاطع الفيديو التي شاهدتها، بينما تتطلب عملية أخرى تنزيل جميع بيانات TikTok الخاصة بك فقط للعثور على مقطع فيديو واحد. إذا أتت TikTok بهذه الميزة ، فيجب أن توفر لنا جميعًا الكثير من الوقت.