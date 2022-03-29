شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري موبايل أيفون مستعمل .. كيف تتأكد أنه غير مسروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ العديد من المستخدمين في كثير من الأحيان لشراء هواتف أيفون مستعملة، كونها تأتي بأسعار منخفضة عن الأسعار الأصلية لنظيرتها الجديدة، لكن في نفس الوقت هناك العديد من المشاكل التى قد تتعلق بمثل هذه الخطوة، فإضافة إلى إمكانية أن يكون الهاتف متهالك نتيجة سوء الاستخدام، فقد يكون أيضا "مسروق"، وفيما يلى نعرض كيف يمكنك التحقق من أن الهاتف الذى ستشتريه ليس مسروقا كما يلى:



- معرفة رقم الـ IMEI الخاص بالهاتف - معرفة رقم الـ IMEI الخاص بالهاتف يعد IMEI أو الرقم التسلسلي هو عنوان فريد يتكون من مجموعة أرقام ويتم استخدامه من قبل شركات الاتصالات من أجل الكشف عن جميع معلومات الهاتف وما إذا كانت هناك بعض الشكوك حوله.

لذلك عند شراء هاتف مستعمل، يجب طلب رقم IMEI الخاص بالهاتف والتحقق منه من أجل التأكد أنه ليس مسروقا، حيث يكون هذا الرقم مدون على دُرج شريحة SIM أو محفورًا على ظهر الهاتف، كذلك يكون مكتوب على علبة الهاتف في الأسفل.

كذلك يمكن الوصول إليه من خلال Settings ثم General ثم About وبالأسفل ستجد رقم IMEI ، ثم قم بنسخه للتحقق منه عبر المواقع المصممة للكشف عن الهواتف المسروقة.





- التحقق من الهاتف عبر الإنترنتيعد الحصول على رقم IMEI ، يجب على المستخدم البحث بهذا الرقم في مواقع التحقق من حالة الهاتف والمتوفرة بكثرة على الإنترنت، حيث أن هذه المواقع تنشئ قاعدة بيانات تضم جميع الهواتف الذكية حسب الأرقام التسلسلية التابعة لها، وفي حال قام مستخدم بالدخول إلى هذه المواقع وتسجيل هاتفه كهاتف مسروق يقوم الموقع بوضعه في القائمة السوداء "Blacklist" وبالتالي عند البحث عنه من قبل أي شخص آخر يعرف انه هاتف مسروق.