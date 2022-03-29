شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع الاتصالات والإنترنت فى أوكرانيا بسبب هجوم إلكترونى قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون فى الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا في خدمة الإنترنت بعد أن تعرضت لهجوم إلكترونى قوى ، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية .

وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أواخر فبراير.

وقال يورى شيخول رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات "اليوم شن العدو هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم، وتم صد الهجوم ولدى الشركة الآن القدرة على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين".

وقال ميخائيل شورانوف المتحدث باسم الشركة "تم صد الهجوم ونستأنف الخدمات تدريجيا".

وكتبت (نتبلوكس)، التى تتبع تعطل خدمة الإنترنت، على تويتر منذ أمس الاثنين إنها رصدت "انهيارا فى الاتصال" مع "عطل واسع النطاق على مستوى البلاد.