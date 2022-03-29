شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية توثيق حسابك على إنستجرام بـ"العلامة الزرقاء" والان مع تفاصيل الخبر
كيفية التحقق من حساباتك
من أجل التحقق من حقيقة المستخدمين ، يجب أن يكون حسابهم أصليًا ، ومكتملًا بالسيرة الذاتية ، والحساب الوحيد من نوعه ، والبارز (حساب به عدد كبير من المتابعين)، وعادةً ما تشمل الحسابات التي تم التحقق منها الشركات والعلامات التجارية والشخصيات العامة والمشاهير / فناني الترفيه.
وإذا كنت تعتقد أنك تستوفي المعايير وتريد أن تجرب يدك ، فقد حددنا العملية أدناه.
كيفية التحقق على Instagram نظرًا لأن كل من Instagram و Facebook مملوكان لشركة Meta ، فإن عملية التحقق هي نفسها لكلا النظامين الأساسيين.
أولاً ، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على Instagram أو Facebook ، ثم الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك.
بعد ذلك ، تحتاج إلى النقر فوق الحساب ، ثم على طلب التحقق.
بمجرد القيام بذلك ، أدخل اسمك بالكامل وقدم نموذج التعريف المطلوب (مثل بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة أو مستندات العمل الرسمية).
بعد ذلك ، ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.