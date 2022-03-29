شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية توثيق حسابك على إنستجرام بـ"العلامة الزرقاء" والان مع تفاصيل الخبر



كيفية التحقق من حساباتك القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مستخدمًا متعطشًا لمنصات التواصل الإجتماعي، فمن المحتمل أنك فكرت في التحقق من هويتك أو ما يعرف بالحصول علي "العلامة الزرقاء"، حيث تمنح المنصات مثلInstagram بعض المستخدمين "فحوصات" للإشارة إلى التحقق من هوية صاحب الحساب.كيفية التحقق من حساباتك من أجل التحقق من حقيقة المستخدمين ، يجب أن يكون حسابهم أصليًا ، ومكتملًا بالسيرة الذاتية ، والحساب الوحيد من نوعه ، والبارز (حساب به عدد كبير من المتابعين)، وعادةً ما تشمل الحسابات التي تم التحقق منها الشركات والعلامات التجارية والشخصيات العامة والمشاهير / فناني الترفيه.

وإذا كنت تعتقد أنك تستوفي المعايير وتريد أن تجرب يدك ، فقد حددنا العملية أدناه.

كيفية التحقق على Instagram نظرًا لأن كل من Instagram و Facebook مملوكان لشركة Meta ، فإن عملية التحقق هي نفسها لكلا النظامين الأساسيين.

أولاً ، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على Instagram أو Facebook ، ثم الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك.

بعد ذلك ، تحتاج إلى النقر فوق الحساب ، ثم على طلب التحقق.

بمجرد القيام بذلك ، أدخل اسمك بالكامل وقدم نموذج التعريف المطلوب (مثل بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة أو مستندات العمل الرسمية).

بعد ذلك ، ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.