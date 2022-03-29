شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القبض على رجل حاول مطاردة فتاة باستخدام ساعة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأشهر القليلة الماضية ، رأينا العديد من الحالات التي استخدم فيها المجرمون أبل AirTag لمطاردة شخص ما، إلا أن الأمر تغير مؤخرا، حيث تم القبض على رجل لتتبع موقع صديقته من خلال Apple Watch.

فوفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت ، كان رجل أمريكي يتتبع صديقته باستخدام تطبيق تتبع بعد توصيل Apple Watch بسيارتها.

ووفقًا للضحية ، هدد صديقها لورانس ويلش بقتلها عدة مرات، كما أخبرت الشرطة أن الزوجين استخدما تطبيق Life360 لمراقبة موقع بعضهما البعض، وعندما قامت الضحية بإلغاء تنشيط تطبيق Life360 بعد تعرضها للإساءة ، استخدم ولش Apple Watch لتتبع موقعها.

وعلمت الشرطة بساعة Apple Watch المرفقة بمحادثة سيارة الضحية عندما وصلت ولش إلى موقعها، وأكد ولش لاحقًا للشرطة أن الساعة الذكية تخصه، ويمكن تتبع موقع معظم أجهزة Apple بما في ذلك Apple Watch و AirPods و iPhone والمزيد بسهولة من خلال تطبيق Find My.

ومع ذلك ، فهذه حادثة نادرة حيث يتم استخدام Apple Watch لأغراض المطاردة، ومنذ إطلاق Apple AirTag ، تم الإبلاغ عن عدة حوادث مطاردة.

لمعالجة مشكلة التتبع غير المرغوب فيه ، تحتوي ملحقات Apple AirTag و Find My Network على معرّفات Bluetooth فريدة تتغير بشكل متكرر، ويساعد ذلك في منع تعقبك من مكان إلى آخر. لكن أبلغ العديد من المستخدمين عن تلقي تنبيه "تم اكتشاف ملحق غير معروف" حتى عندما لا يكون لديهم علامة AirTag.

مع إطلاق iOS 15.4 ، أكدت Apple أن هذا التنبيه لن يتم عرضه إذا تم اكتشاف AirTag بالقرب منك - فقط AirPods (الجيل الثالث) أو AirPods Pro أو AirPods Max أو أحد ملحقات شبكة Find My التابعة لجهة خارجية.

و في تحديث البرنامج نفسه ، قامت الشركة بتحديث التنبيهات التي يتلقاها المستخدمون للإشارة إلى أن AirPods كانت تسافر معهم بدلاً من "ملحق غير معروف".

مع تحديث iOS ، أضافت Apple أيضًا رسالة جديدة إلى شاشة إعداد AirTag تنصح المستخدمين بأن "استخدام هذا العنصر لتتبع الأشخاص دون موافقتهم يعد جريمة في العديد من المناطق حول العالم."