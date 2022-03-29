لعشاق تطوير الحواسيب.. ترقبوا إصدار أسرع معالج من إنتل في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة إنتل عن إطلاق أسرع رقاقة معالج لأجهزة الحاسب المكتبي Core i9-12900KS للأسواق بدءاً من 5 من شهر أبريل المقبل، على أن تتوفر بسعر 739 دولار.

قدمت شركة إنتل معالج Core i9-12900KS المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي للمرة الأولى خلال فعاليات معرض CES للعام 2022، والتي تقدم سرعة تصل إلى 5.5GHz، وتستهدف دعم اللاعبين بأداء فائق في الألعاب.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الخاص من معالج Core i9-12900KS للمستخدمين بدءاً من 5 من أبريل، كما تقدم إنتل المعالج أيضاً لعدد من الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لإطلاق أنظمة حاسب مجهزة مسبقاً بالمعالج الجديد.

من جانب أخر يرتكز الإصدار الخاص من معالج Core i9-12900KS على المعمارية ذاتها المميزة لمعالج Core i9-12900K، حيث يضم 16 من الأنوية، و 24 thread، مع ذاكرة تخزين مؤقت 300 ميجا بت في ذاكرة L3.

وتتميز رقاقة Core i9-12900KS بقوة 150W، مما يتيح الوصول إلى سرعة 5.5 GHz، وهي سرعة أعلى من Core i9 من الجيل 12 الذي يدفع سرعة 5.2GHz ويأتي بقدرة 125W.