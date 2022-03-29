“إنستغرام” تعمل على طرق جديدة لدعم القضايا الاجتماعية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ 9 ساعات

في اطار دعم القضايا الاجتماعية والانسانية، تستعد شركة “انستغرام” لاختبار ميزة جديدة تتيح لمستخدميها اكتشاف القضايا الاجتماعية ودعمها والمشاركة فيها من خلال “الهاشتاغ”.

في هذا السياق، اشارت الشركة الى انه عندما يتم البحث عن ”هاشتاغ“ مرتبط بحركات أو قضايا اجتماعية معينة، سيكتشف المستخدم أنه قادر على دعم هذه القضية من خلال عدة خيارات، موضحةً أنه عند الدخول على صفحة ”الهاشتاغ“، يمكن الضغط على زر ”Support“ لمعرفة المزيد من المعلومات عن الحركة أو القضية المنشودة.

كذلك، سيتمكّن المستخدم من الضغط على زر ”Spread The Word“ لمشاركة ”الهاشتاغ“ مع الأصدقاء عبر الرسائل الخاصة (DM).

وستتيح الميزة الجديدة العمل على زيادة الوعي عن طريق زر ”Create a Fundraiser“ (أو إنشاء حملة تبرع) للبدء في جمع أموال لدعم القضية أو الحركة الاجتماعية المعنية.

ومن خلال منشور على موقعها الرسمي، قالت الشركة: ”اليوم، نبدأ في اختبار ميزة جديدة تساعد الأشخاص في العثور على القضايا الاجتماعية ودعمها على إنستغرام.. لطالما كان الهاشتاغ مكانًا يكتشف فيه الأشخاص أسبابًا جديدة للدعم على إنستغرام“، مضيفةً ”الآن يمكن للمستخدم البحث عن هاشتاغ معين مرتبط بقضية محددة، كما سيكون هناك إمكانية لدعم هذه القضية“.

كما لفتت الى انه ”غالبًا ما يأتي الأشخاص إلى إنستغرام لجعل أصواتهم مسموعة والتعبير عن أنفسهم ونشر الوعي وجعل المجتمعات مترابطة ومتصلة.. إنهم حريصون على دعم القضايا التي يسمعون عنها على إنستغرام وإيجاد طرق جديدة لدعمها.. هذه التحديثات الجديدة ستجعل القيام بذلك في منتهى السهولة“.

وقامت الشركة بطرح ثلاثة هاشتاغات أولية للتركيز على قضايا اجتماعية مختلفة، وهي (BlackLivesMatter#) و(womensright#) و(#climatecrisis).

وفي سبيل تحديد قائمة ”الهاشتاغ“ الأولية للقضايا، استشارت الشركة عددًا من المنظمات والمؤسسات، بما في ذلك الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، ومؤسسة التراث الإسباني (Hispanic Heritage Foundation)، ومركز العدالة للآسيويين الأمريكيين (AAJC)، ومؤسسة ”IllumiNative“ التي تهدف إلى تمكين النساء من مختلف الأعراق.

كما صرّحت الشركة بأنها ستواصل العمل مع العديد من المنظمات والنشطاء للتركيز بشكل أكبر على الحركات الاجتماعية المختلفة والقضايا المهمة لنقلها إلى منصتهم الرقمية.

والتحديثات الجديدة ليست مفاجئة، إذ تشجع الميزة الجديدة المستخدمين على البقاء على المنصة الرقمية وزيادة استخدام ”الهاشتاغ“ والرسائل المباشرة (DMs)، وهذا ما تأمل الشركة في الوصول إليه في الآونة الأخيرة.