“أبل” تستعدّ لإطلاق جيل جديد من “iPad Pro”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ 10 ساعات

نشرت مواقع تقنية عددا من التقارير يكشف استعداد شركة “آبل” لإطلاق جيل جديد من جهازها اللوحي الرائد ”iPad Pro“ في النصف الثاني من العام الجاري.

وستطلق الشركة جهاز ”iPad Pro 2022“ بترقيات أكبر أبرزها في المعالج، وذلك بعد أن طرحت الشركة الطراز السابق في العام الماضي، الذي كان مزوداً بشريحة ”M1“ المطورة من ”أبل“ وشاشة ”miniLED“، ودعم شبكات الجيل الخامس (5G).

وقد ألمح مارك غورمان، الصحفي المختص بتغطية أخبار شركة أبل“ في وكالة ”بلومبيرغ“، في وقت سابق، إلى أن الجهاز الجديد سيتميز بزجاج خلفي لتمكين الشحن اللاسلكي، على الأرجح عبر ”MagSafe“، مؤكدا، في تقرير أمس الأحد، على ما ذكره سابقًا بخصوص بعض المواصفات وأضاف إليها تفاصيل أخرى، كأن يحل الشحن اللاسلكي محل كابل الطاقة المعتاد، ما يسهل على المستخدمين شحن بطارية أجهزتهم، لا سيما أن فكرة إضافة الشحن اللاسلكي تُعد نادرة بين الأجهزة اللوحية، عكس الهواتف الذكية.

ورجحت التقارير أن تحتفظ ”أبل“ بحجمين مختلفين لشاشة الجهاز؛ 11 بوصة و12.9 بوصة، وعلى الرغم من الشائعات، التي أشارت سابقاً إلى أن طراز 11 بوصة سيحول لوحة ”LCD“ إلى شاشة ”miniLED“، إلا أن محللي التقنية المشهورين روس يونغ ومينغ تشي كو بينوا مؤخرًا أن الشركة ستحتفظ بشاشة ”LCD“ للجهاز الأصغر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.

وسيحتوي جهاز ”iPad Pro 2022″، وفقًا لتقرير غورمان، على شريحة ”M2“ المطورة من ”أبل“، والتي يُشاع أنه سيتم إصدارها أيضًا مع جهاز ”MacBook Air“ المُعاد تصميمه، حيثُ رجح غورمان ان تُطلق الشركة جهازها الجديد في شهر أيلول أو تشرين الثاني المقبلين.

ومن المقرر أن تكون الشريحة الجديدة أسرع بشكل ملحوظ من شريحة ”M1″، لكنهم أكدوا أنها لن تتفوق على شرائح ”M1 Pro“ أو ”Max“ أو ”Ultra“.

الى ذلك، أشارت التقارير إلى أن الجهاز اللوحي الجديد سيأتي بخمسة إصدارات من سعة التخزين تبدأ من 128 غيغابايت حتى 2 تيرابايت، لكن الخبراء انتقدوا السعة الصغيرة، التي سيبدأ بها الجهاز، وقالوا إنه من المنطقي أن يبدأ بسعة تخزين 256 غيغابايت بدلا من 128، موضحةً أن الجهاز الجديد سيأتي ببطارية أكبر من الجيل الحالي، لاسيما في ظل وجود شكاوى من بعض المستخدمين تتعلق بأن ”Magic Keyboard“، تتسبب في استنزاف مفرط للبطارية، مرجحة أن تُقدم ”أبل“ شاحن ”MagSafe“ أسرع من النسخة المتاحة لأجهزة ”آيفون“.

ولا توجد تسريبات بخصوص الملحقات الجديدة للجهاز اللوحي، لكن نظرًا لأن الشركة تخطط لتقديم موصل ”MagSafe“، فقد يتلقى ملحق ”Smart Folio“ و“Magic Keyboard“ بعض التعديلات على الأقل.