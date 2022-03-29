شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلب من المساهمين التصويت على ترخيص المزيد من الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تسلا إنها ستطلب من المساهمين التصويت في اجتماعها السنوي لزيادة عدد الأسهم الإضافية من أجل تمكين تجزئة الأسهم.

ارتفعت أسهم الشركة التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس بنسبة 4 ٪ تقريبًا لتصل إلى 1049.05 دولارًا في التداول.

إذا تمت الموافقة على تقسيم الأسهم ، فسيكون هذا هو أحدث تقسيم للشركة بعد تقسيم خمسة مقابل واحد في أغسطس 2020 لتسهيل امتلاك الأسهم لموظفيها ومستثمريها حسبما نقلت ياهو فاينانس عن رويترز.

يأتي ذلك في أعقاب عمليات تقسيم الأسهم التي أعلن عنها عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك الفابت وأمازون وآبل في السنوات الأخيرة حيث حققوا ارتفاعًا في هذا القطاع بسبب الوباء.

وقالت تسلا إن مجلس إدارتها وافق على اقتراح الإدارة ، لكن توزيعات الأسهم ستكون متوقفة على الموافقة النهائية.