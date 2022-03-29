شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: العالم سيحتوى على أكثر من 115 مليون مبنى موفر للطاقة بنهاية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد يوم الاثنين أنه مع ارتفاع تكاليف الطاقة ، سيصل عدد المباني التي تنشر تقنيات البناء الذكية على مستوى العالم إلى 115 مليونًا في عام 2026، من 45 مليونًا في عام 2022.

ويعكس هذا النمو الذي يزيد عن 150 في المائة زيادة الطلب على كفاءة الطاقة من الشركات والمقيمين على حدٍ سواء ، وفقًا لدراسة جديدة من جونيبر للأبحاث، ويستخدم المبنى الذكي الاتصال لتمكين الاستخدام الاقتصادي للموارد ، مع خلق بيئة آمنة ومريحة للركاب.

ووجد البحث أن المباني الذكية غير السكنية ستشكل 90 في المائة من إنفاق المباني الذكية على مستوى العالم في عام 2026 ، وهو مستوى مماثل لعام 2022، وقالت المؤلفة المشاركة في البحث Dawnetta Grant: "سوف يركز بائعي منصات المباني الذكية بشكل مفهوم على حالات الاستخدام غير السكنية ، حيث توفر عائدًا أقوى على الاستثمار ، لكن لا ينبغي لهم إهمال أهمية عمليات النشر السكنية ، مع تكثيف المخاوف البيئية".

ومن خلال تمكين المباني من مراقبة وأتمتة الوظائف المشتركة ، يمكن تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة ، مع تحسين البيئة للعمال والمقيمين، ووجد البحث أيضًا أن الشحنات العالمية لأجهزة الاستشعار المستخدمة في المباني الذكية ستتجاوز المليار سنويًا في عام 2026 من 360 مليونًا في عام 2022 ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 204 في المائة.

أجهزة الاستشعار ، عند دمجها مع منصات الإدارة الذكية ، ستسمح للمباني الذكية بالتكيف مع الظروف ؛ مطابقة العناصر مثل الإضاءة والتدفئة والتهوية مع متطلبات الحياة.