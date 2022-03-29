شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء Sentinel-6 تصبح القمر الصناعى الرسمى لمراقبة المحيطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدينا أداة جديدة لرصد محيطات الأرض وهى مركبة الفضاء Sentinel-6 Michael Freilich ، التى حلت محل سابقتها لتصبح القمر الصناعي الرسمي لقياس مستويات البحار العالمية، وستلعب دورًا مهمًا في مراقبة تغير المناخ، وفقا لتقرير digitaltrend.

وتم إطلاق القمر الصناعي ، وهو مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة ناسا ، في نوفمبر 2020 ويقوم بجمع البيانات الأولية منذ ذلك الحين، وبمجرد أن كان المهندسون واثقين من أن أجهزتها قد تمت معايرتها ودقتها ، فقد تولت المراقبة الرسمية لمستوى سطح البحر من القمر الصناعى Jason-3 الذى تم إطلاقه فى عام 2016.

وقال جوش ويليس ، عالم مشروع Sentinel-6 Michael Freilich في جامعة معمل الدفع النفاث التابع لناسا في بيان لا يمكننا أن نفقد مسار ارتفاع مستوى سطح البحر لأنه إذا فعلنا ذلك ، فمن الصعب التنبؤ بما سيحدث في العقود القادمة."

وهذا القمر الصناعي هو الأول من زوج ، مع رفيقه Sentinel-6B المقرر إطلاقه في عام 2025.

معًا ، وسوف يسجلون سجلات طويلة الأجل لارتفاع مستويات سطح البحر ، والتي ستوفر معلومات حول معدل تغير المناخ العالمي.

بالإضافة إلى ذلك ، ستراقب الأقمار الصناعية أيضًا عوامل أخرى مثل النظر في كيفية اختلاف بخار الماء ودرجة الحرارة في جميع أنحاء الغلاف الجوي.

وقالت جوليا فيجا: "إن الدقة غير المسبوقة لقياسات مستوى سطح البحر التي توفرها هذه المهمة لا تضمن فقط استمرارية سجل البيانات لمدة 30 عامًا ، ولكنها تتيح أيضًا تحسين فهمنا لتغير المناخ وتأثير ارتفاع مستوى البحار على المناطق والمجتمعات الساحلية".

سالدانا ، مدير برنامج قياس الارتفاع في المحيطات في المنظمة الأوروبية لاستغلال أقمار الأرصاد الجوية (يومتسات).