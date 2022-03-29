شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط مجرة ​​حلزونية أنيقة على بعد 60 مليون سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائى المجرة الحلزونية NGC 4571 ، التى تقع على بعد 60 مليون سنة ضوئية فى كوكبة Coma Berenices ، وتم التقاطها باستخدام أداة Hubble's Wide Field Camera 3، وفقا لتقرير digitaltrend.

وكتب علماء هابل تأتى هذه الصورة من برنامج كبير من الملاحظات مصمم لإنتاج كنز دفين من الملاحظات المجمعة من مرصدين كبيرين: Hubble و Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) ، " “ALMA وهو عبارة عن تلسكوب واسع يتكون من 66 هوائيًا عالى الدقة فى أعالى جبال الأنديز الشيلية ، والتي ترصد معًا في الأطوال الموجية بين الأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو، وهذا يسمح لـ ALMA باكتشاف سحب الغبار البينجمى البارد التى تؤدى إلى ظهور نجوم جديدة ".

والجمع بين ملاحظات هابل و ALMA يجعل الاقتران رائعًا لرصد الأهداف باستخدام أطوال موجية مختلفة، ويتابع علماء هابل: "إن ملاحظات هابل الحادة للغاية عند أطوال الموجات فوق البنفسجية ، تسمح لعلماء الفلك بتحديد موقع النجوم الساخنة والضيقة والمتكونة حديثًا.

وتوفر أرصاد ALMA و Hubble معًا مستودعًا حيويًا للبيانات لعلماء الفلك الذين يدرسون تكوين النجوم ، بالإضافة إلى وضع الأساس لعلوم المستقبل باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائى التابع لناسا / وكالة الفضاء الأوروبية / وكالة الفضاء الكندية." ومثل هابل ، تم استخدام ALMA لدراسة مجموعة متنوعة من الأهداف ، من الأشياء البعيدة مثل سلسلة من الكواكب في مراحل مختلفة من التكوين إلى تلك الموجودة في نظامنا الشمسى مثل كوكب المشترى وغلافه الجوى المعقد .

وساهمت المجموعة حتى فى مشاريع واسعة النطاق مثل اكتشاف مجموعة من المجرات القديمة الضخمة التى أعطت أدلة على المراحل الأولى من الكون. وتم تصوير المجرة NCG 4571 كجزء من مشروع PHANGS-HST (الفيزياء بدقة زاوية عالية في مجرات قريبة مع تلسكوب هابل الفضائى) بين هابل وألما.

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على كيفية تشكل النجوم الفتية من سحب الغاز من خلال النظر إلى المجرات القريبة، وكانت صورة الأسبوع السابقة لهابل ، للمجرة الحلزونية الجميلة NCG 2835 ، جزءًا من هذا المشروع نفسه.